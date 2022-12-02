Yurt dışı müteahhitlik sektörü 11 ayda 10 milyar dolarlık iş üstlendi

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972'den bu yılın kasım ayı sonuna kadar 132 ülkede, 463,3 milyar dolar değerinde 11 bin 405 proje üstlendi.

Sektör, 2020'de hedef ülkelerde yaşanan ciddi siyasi istikrarsızlıklar, konjonktürel sorunlar ve Kovid-19 salgınının etkilerine rağmen 16,1 milyar dolar değerinde 364 iş aldı. Geçen yıl ise salgının dünya ekonomisinde yarattığı olumsuz etkinin azalmasına paralel olarak firmaların yurt dışında üstlendiği projelerin toplam bedeli 30,5 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde üstlenilen proje sayısı 430 olarak kayıtlara geçti.

Sektörün bu yılın 11 aylık döneminde üstlendiği proje sayısı 258, toplam proje bedeli yaklaşık 9 milyar 836 milyon dolar oldu. Bu yıl içinde üstlenilen projelerin ortalama bedeli 38 milyon 125 bin dolar olarak hesaplandı.

Müteahhitlik firmalarınca 1972 yılından bugüne kadar yurt dışında üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya yüzde 20,6'lık payla ilk sırada yer alırken, ülkede bugüne kadar 95 milyar 624 milyon dolarlık proje gerçekleştirildi. Rusya'yı yüzde 10,8'lik payla Türkmenistan takip etti. Bu ülkede üstlenilen projelerin tutarı 50 milyar doları aştı. Irak yüzde 6,9'luk pay ve üstlenilen 32 milyar 124 milyon dolarlık projeyle üçüncü sırada yer aldı