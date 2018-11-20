Yurt dışı üretici fiyatları yüzde 7,45 düştü

20 Kasım 2018

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 7,45 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 47,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,40 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 5,82, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 7,48 düşüş olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla düşüş tütün ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla düşüş; yüzde 10,71 ile tütün ürünleri, yüzde 9,10 ile motorlu kara taşıtları, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork), yüzde 8,74 ile diğer mamul eşyalar sektöründe gerçekleşti.



Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı Ekim ayında en fazla aylık düşüş sermaye mallarında gerçekleşti.