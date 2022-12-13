“Yurt içi petrol üretimini günlük 100 bin varile çıkartacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yurtiçi petrol üretimini önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planladıklarını söyledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Şampiyonlar Ödül Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enerjide kendi sismik araştırma ve sondaj gemilerinde Karadeniz’de keşfettikleri 540 milyar metreküplük doğal gazda yeni bir dönemi başlattıklarına işaret ederek, “Hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan sınırlarımız içinde ve dışında petrol, doğal gaz arama faaliyetlerimizi kendimiz yürütebiliyoruz. Karadeniz gazını, milli sistemimize dahil etme çalışmalarımız sürerken, son dönemde petrolle ilgili çeşitli illerimizden müjdeli haberler geliyor. Yurt içi petrol üretimimizi önümüzdeki yıl günlük 100 bin varile çıkartmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.

TİM ve Ticaret Bakanlığını da bu etkinlik vasıtasıyla ekonomiye katkı, değer sağlayan çalışmaları sebebiyle kutladığını belirten Erdoğan, “İnovasyonun yeni yüzyılı teması altında gerçekleştirilecek etkinliklerin önümüzde yeni ufuklar açacağına inanıyorum. Her yıl farklı bir temada düzenlenen İnovasyon Haftası, hem Türkiye’nin zengin birikimini, hem potansiyelini, hem de çoğu kere mahdut imkanlara rağmen şirketlerimizin elde ettiği başarıları ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5-10 yıl öncesine kadar ülkenin, esamesinin dahi okunmadığı pek çok alanda, bugün Türk şirketlerinin referans alınan, örnek gösterilen, adımlarının yakından takip edilen konuma ulaştığına vurgu yaparak, “Özellikle savunma sanayinde Türkiye Şampiyonlar Ligi’ne yükselmiştir. Ödül tebliğ edilecek firmalarımızın da katkısıyla bu alanda 20 yıl gibi kısa bir sürede çok büyük bir başarı hikayesi yazdık. Toplam 248 milyon dolar savunma sanayi ihracatı yapabiliyorken, inşallah bu sene 4 milyar doları aşacağımıza inanıyorum” dedi.

Erdoğan, “İnsansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Tüm bunları da öyle birilerinin destekleriyle değil, gizli açık ambargolara tehditlere, şantajlara, baskılara rağmen başardık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer başarı örneklerinin havacılıktan enerjiye, otomotivden yazılıma, bankacılıktan iletişime kadar birçok sektörde yaşandığını bildiklerini belirtti.

“Birkaç ay içinde TOGG yollarda olacak”

Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobili Togg ile milletin 60 yıllık bir hayalini daha gerçeğe dönüştürdüklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“29 Ekim’de Cumhuriyetimizin 99’uncu yılına bir armağan olarak Togg’un Gemlik’teki en son teknolojiye sahip üretim üssünü hizmete açtık. Üretim ekibinin ‘akıllı cihaz’ diye tarif ettiği Togg’un testleri şu anda devam ediyor. İnşallah birkaç ay içinde Türkiye’nin ve Türk sanayisinin gurur vesilesi olacak Togg’u yollarımızda görmeye başlıyoruz. Bundan 60 sene önce algı üzerine kurulu propagandalarla Devrim otomobillerini engelleyenlere cevabımızı Gemlik’ten devrin otomobiliyle verdik.”

“255 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize inşallah yaklaşıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pandemi döneminde Türkiye olarak ekonomide kontak kapatmadıklarının altını çizerek, batılı ülkeler bile kamu yatırımlarına ara verirken, kendilerinin mega projeler dahil yatırımlara yenilerini eklemeye sürdürdüklerinden bahsetti. Erdoğan, şöyle devam etti: “Şirketlerimizi üretime, ticarete, istihdama devam etmeleri noktasında hem teşvik ettik hem de kendilerine gereken her türlü desteği sağladık. İhracat rakamlarından büyüme ve istihdam oranlarına birçok temel veride bunun müspet yansımalarını gördük, görüyoruz. Salgına rağmen ekonomik büyümesini istikrarlı bir şekilde sürdüren dünyada sayılı ülkelerden biriyiz. Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11,4’lük büyümeyle G20 ülkeleri içinde ilk sıraya yerleştik. Bunu da birilerinin iddia ettiği gibi tüketime dayalı değil, üreterek başardık. Bu büyüme oranına ulaşılmasında mal ve hizmet ihracatının katkısı 5,3 puan gibi yüksek bir seviyede gerçekleşti. Küresel düzeyde resesyon endişesinin arttığı bir dönemde 2022 yılının ilk üç çeyreğinde ekonomik büyümemiz devam etti. İhracatımız her ay rekor kırarak 255 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize inşallah yaklaşıyoruz.