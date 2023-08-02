Yurtdışında dil eğitimine talep yüzde 30 arttı

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Döviz kurlarındaki yükseliş ve ekonomik sıkıntılara rağmen yurtdışı dil eğitim programlarına olan talep artmaya devam ediyor. Öyle ki pandemiden sonra hem yabancı dil hem de üniversite eğitimi için yurtdışı çıkışlarda belirgin bir artış yaşandı.

Yaş grubu ve program içeriğine göre değişen yabancı dil eğitiminin maliyeti ise 2 haftalık eğitim için 2 bin 250 euro’dan başlayıp 5 bin euro’ya kadar çıkıyor. Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği Başkanı Osman Yılmaz’ın verdiği bilgilere göre, yabancı dil eğitimi için başvurular bu yaz döneminde yüzde 30 arttı. Özellikle pandemi sonrasında yaz okullarına yoğun bir ilgi olduğunu söyleyen Yılmaz, “Özellikle ortaokul-lisede yani 16 yaş grubunda ilgi yoğun.

Gelen yoğun talep karşısında okul, konaklama bulmakta zorlandık bile diyebiliriz. Dövizdeki yükselişe rağmen aileler çocuklarının geleceği için bütçe ayırıp dil eğitimine yönlendiriyor” dedi. Yabancı dil eğitiminde İngiltere hala popülerliğini korurken son zamanlarda Dubai, İrlanda, İtalya, Malta gibi ülkelerde tercihlerde öne çıkıyor.

10 haftalık eğitim 5.165 pound

Yurtdışında dil eğitiminin maliyetleri hakkında da bilgi veren Yılmaz, dövize bağlı olarak fiyatların yüzde 20 arttığını belirtti. Yaz döneminde özellikle üniversite öğrencisi olup da dil eğitimine gidenlerin 8 ila 12 haftalık programları tercih ettiğini açıklayan Yılmaz, “İngiltere’de iyi bir dil okuluna giden öğrencinin sabah ve akşam yemeği dahil aile yanında 10 hafta konaklama ile birlikte ödeyeceği para 5 bin 165 pound. Ortalama bir okula geçtiğinde rakam 4 bin 910 pound. Tek kişilik odalarda yurtta kalan öğrenci içinse 6 bin 500 pound fiyat.

Ama biz öğrencilerimize aile yanında kalmalarını tavsiye ediyoruz” açıklamasını yaptı. Giden öğrenci yaşının küçülmesiyle birlikte programın süresinin kısaldığını ve fiyatların bir nebze aşağı çekildiğini kaydeden Osman Yılmaz, “10-12-15 yaş grubunda programlar genellikle 2 haftalık oluyor.

Bu grupta Londra için uçak bileti, konaklama ve 3 öğün yemek dahil tam paket 2 bin 250 ila 2 bin 500 pound arasında” bilgisini verdi. Son dönemlerde dil eğitiminde öne çıkan Dubai’de ise fiyatları ‘biraz daha ekonomik’ olarak yorumlayan Yılmaz, okulun bulunduğu bölgeye göre fiyatlarının 550-850 dolar arasında değiştiğini, 12 haftalık programın 5 bin dolara kadar çıktığını kaydetti.

Dubai’nin üst yaş grubunda 24 haftalık eğitimlerden sonra geçici oturum izni vermesiyle cazip olduğunu da söyleyen Yılmaz, “İrlanda’da da 25 haftalık eğitimin üstüne çalışma hakkı var. Burada da fiyatlar 4 bin 500 ila 6 bin euro arasında değişiyor” dedi.

Üniversite için Almanya ve İtalya popüler oldu

Yurtdışında 3 bin-3 bin 500 euroya üniversite eğitimi alındığını kaydeden Yılmaz, “Hem de İstanbul’dan daha ucuz yaşam şartları var” yorumunu yaptı. Öte yandan üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla gençlerin yurtdışı araştırmalarının da arttığını dile getiren Yılmaz, “Bilgi almak isteyen çok genç var. Telefonlarımız susmuyor. Özellikle Almanya ve İtalya üniversite eğitimi için ön plana çıkıyor.

Mühendis olmak isteyen Almanya’ya gidiyor. Yine mimarlık ve mühendislik için İtalya öne çıkıyor. Bu ülkelerde üniversitenin ücretsiz olması da cezbediyor. İtalya'ya giden Türk öğrenci İtalyan hükümetinin verdiği yıllık 7-8 bin euroluk burslardan da yararlanıyor. Uluslararası sıralaması ilk yüzlerde olan üniversitelerde çok daha rahat okuyabiliyorlar” diye konuştu.

Merdiven altı acentelere dikkat!

Dernek olarak uluslararası danışmanlık hizmeti veren 123 üyeleri bulunduğunu ve sektörde bu işi ciddi anlamda yapan acente sayısının yaklaşık 175 olduğunu aktaran Osman Yılmaz, sektördeki merdiven altı çalışanlara karşı uyardı. “Türkiye’den öğrenci alıp götüreceğiz diyen çok firma var ve çok mağduriyetler yaşanıyor” uyarısı yapan Yılmaz, “İnsanların çöpe atacağı 5 bin euroları yok. Daha uygun fiyatlı gibi duran bu kuruluşlar, öğrencileri mağdur ediyor.

Öğrenci en ufak bir sorunda muhatap bulamıyor. O nedenle kurumsal acentelerle çalışılmasını tavsiye ediyoruz” diye devam etti. Yılmaz, dernek olarak her zaman doğru bilgilendirme ve yönlendirme konusunda destek olduklarını da ekledi.

Vize sorunu eğitime yansımadı

Son dönemlerde Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye arasında yaşanan Shanghen vizesi krizinin eğitim vizelerine çok yansımadığını söyleyen Yurtdışı Eğitim Danışmanları Derneği Başkanı Osman Yılmaz, “Vize başvurusu yapmadan önce biz ciddi bir araştırma yapıp ona göre dosya oluşturuyoruz. Tabi ki red alanlar oldu ama eğitim vizelerinde çok ciddi bir engelle karşılaşmadık. Almanya biraz sıkıntılı, Polonya’da sıkıntılar var.

Maalesef yanlış bir takım uygulamalar bize negatif olarak yansıyor” dedi. Dil eğitimine giden kız öğrencilerin erkeklere göre geri dönüşünün yüksek olduğunu da söyleyen Yılmaz, bu nedenle kızlara daha rahat vize çıktığını belirtti.