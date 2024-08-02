Yusuf Dikeç Olimpiyat gümüş madalyası nedeniyle 600 Cumhuriyet altınıyla ödüllendirilecek
Atıcılıkta eli cebinde Olimpiyat gümüş madalyası kazanan ve rahat tavırlarıyla sosyal medya fenomeni haline gelen Yusuf Dikeç’in alacağı ödül belli oldu. Türkiye, Yusuf Dikeç ve takım arkadaşı Şevval İlyada Tarhan'ı kazandıkları gümüş madalya nedeniyle 600'er Cumhuriyet altınıyla ödüllendirecek.
Milli sporcu Yusuf Dikeç, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda karışık takım 10 metre havalı tabanca kategorisinde Şevval İlayda Tarhan'la beraber gümüş madalya kazandı.
Tecrübeli sporcu, Olimpiyat zaferine koşarken sergilediği rahat tavırlarla dünyanın dikkatini çekmişti.
Yusuf Dikeç’in Olimpiyat gümüş madalyasıyla alacağı ödül de belli oldu. Türkiye, Olimpiyat Oyunları’nda madalya kazanan sporcuları Cumhuriyet altınıyla ödüllendiriyor.
Yönetmelik gereği, altın madalya kazanan sporcuya 1000 Cumhuriyet altını, gümüş madalya kazanan sporcuya 600 Cmhuriyet altını ve bronz madalya kazanan sporcuya 300 Cumhuriyet altını veriliyor.
Cumhuriyet altınının bugünkü alış kuru yaklaşık. 17 bin 327 TL. 600 Cumhuriyet altını ise yaklaşık 10,5 milyon TL’ye karşılık geliyor.