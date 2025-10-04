Yüzde 5 zam 3 ayda eridi: Memurlardan maaşlara iyileştirme talebi!

Memur-Sen, eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, 7. Dönem Hakem Kurulu tarafından belirlenen zam oranlarının tamamının enflasyon karşısında eriyerek kayıp oluşturduğunu ifade etti.

Açıklamada eylülde enflasyon yüzde 3,23 olarak açıklanmasıyla temmuz–eylül döenmindeki 3 aylık enflasyon oranının yüzde 7,51 olarak gerçekleştiği ve yüzde 2,39 enflasyon farkı oluştuğu belirtilerek "2025 yılının ikinci 6 aylık dönemi için verilen yüzde 5 artış oranı da önceki dönemlerde olduğu gibi sadece 3 ay dayanabildi" denildi.

Sendika açıklamasında, kış aylarının gelmesiyle birlikte birçok gider kalemi artış göstereceği vurgulanarak "Her ne kadar doğalgaz ve elektriğe zam yapılmayacağı söylense de; kullanımı artacağı için zorunlu ihtiyaçların kamu görevlilerimizin bütçesine getireceği yük ile eğitim harcamalarının oluşturacağı giderler açıktır" ifadelerine yer verildi.

Memur-Sen, önümüzdeki ay açıklanacak Yeniden Değerleme Oranı’nın da kamu görevlilerinin gelir artışlarından yüksek olacağına işaret ederek, “Devletin alacakları (vergi, ceza ve harçlar), memur maaş artışlarından yine daha yüksek oranda gerçekleşecektir” açıklamasında bulundu.

İyileştirme talep ettiler

Açıklamada, Kamu İşveren Heyeti ve Hakem Kurulu eleştirilerek, "Kamu İşveren Heyeti’nin/Hakem Kurulu’nun temsilcileri maaş/ücret artışlarını “hedeflenen enflasyon/hayali beklentiler” yerine “piyasa gerçeklerine” göre belirlemesi gerekmektedir. Bugün geldiğimiz noktada kamu görevlileri ve emeklilerinin yaşadığı maaş/ücret kayıpları, bu gerçekliği somut verilerle göstermektedir" denildi.

Memur-Sen, Hakem Kurulu’nun geçmişte aldığı kararların yetersiz olduğunu belirterek, benzer hataların 8. Dönem Toplu Sözleşme sürecinde de tekrarlandığını ifade etti. Açıklamada "2023 yılında 2024 ve 2025 yılları için söylediklerimiz nasıl tek tek gerçeğe dönüştüyse; 2025 yılında da tepkilerimiz ve haklılığımız maalesef 2026 ve 2027 yıllarında emekçinin kaybı olarak gerçeğe dönüşecektir" denildi.

Memur-Sen, hükümete çağrıda bulunarak TBMM’deki bütçe görüşmelerinde kamu görevlileri lehine iyileştirme yapılmasını istedi.

Konfederasyon, TBMM’de yapılacak bütçe görüşmelerinde kamu görevlileri lehine iyileştirmeler yapılması çağrısında bulunarak, "Memur-Sen olarak, Kamu İşveren Heyeti’nden beklentimiz; yanlışı görmesi, Hakem Kurulu Kararı uygulamaya geçmeden bu yanlıştan acilen dönmesi, TBMM’de gerçekleşecek bütçe görüşmelerinde bu yanlışı telafi edecek ve sosyal devlet anlayışına yaklaşacak iyileştirmeyi hayata geçirmesidir" ifadesini kullandı.