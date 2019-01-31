Yüzde 57'nin ekonomisi 2017'den daha kötü
Ekonomik gelişmelerin sonuçlarının saptanması amacıyla yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57.1’i ekonomik olarak daha kötü durumda olduklarını ifade etti.
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