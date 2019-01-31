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Yüzde 57'nin ekonomisi 2017'den daha kötü

Ekonomik gelişmelerin sonuçlarının saptanması amacıyla yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57.1’i ekonomik olarak daha kötü durumda olduklarını ifade etti.

Yüzde 57'nin ekonomisi 2017'den daha kötü
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