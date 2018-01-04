Zam gelmedi ama oda aidatı arttı

04 Ocak 2018

ANKARA (DÜNYA) -Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) esnaf ve sanatkarların 2018 yılına ilişkin kayıt ücret ile yıllık aidat tarifesini değiştirmedi. Ancak ilgili mevzuatta, esnafın odaya ödeyeceği yıllık aidat asgari ücretin yüzde 10’undan az olamayacağı için, il, ilçe ve meslek grupları ile üçüncü grup odalarda 2018 yılı için belirlenen asgari ücretin brüt tutarının yüzde 10’u oranında kayıt ücreti ve yıllık aidat tahsil edilmesi kararlaştırıldı.

2018 yılı için net bin 603 lira olarak belirlenen asgari ücretin brüt tutarı 2 bin 29 lira. Bu durumda esnaf ve sanatkarın 2018 yılı aidat ve kayıt ücreti 202.9 lira olacak.