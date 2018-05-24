Zamlı emlak vergisinde son hafta

24 Mayıs 2018

Belediyeler tarafından bina, arazi ve arsalar için tahsil edilen servete dayalı vergi türü olan emlak vergisinin ilk taksitin ödenmesi için son haftaya girildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Dört yılda bir cadde ve sokak rayiçlerini belirleyen takdir komisyonları geçen yıl, 2018 yılı için asgari metrekare değer takdirleri yapmışlardı. Yapılan düzenleme ile 2018 yılı için takdir edilen değerlerin, 2017 yılında uygulanan değerin yüzde 50’sini aşmayacağı belirlendi. Bu oran bazı belediyeler tarafından üst sınır kabul edilince emlak vergilerindeki artış yüzde 50’ye yaklaştı" dedi.



Örnek olarak birkaç cadde belirten Özelmacıklı, "Örneğin Beşiktaş Barbaros Bulvarında 2017 rayiç değer 6 bin 727 TL’den, 2018’de 10 bin 90 TL’ye, Bakırköy İncirli Caddesinde rayiç değer 2017’de 2 bin 242 TL’den, 2018’de 3 bin 363 TL’ye, Üsküdar Bulgurlu Caddesinde 2 bin 802 TL’den, 4 bin 204 TL’ye yükseldi. Her taşınmazın topraktaki pay oranı yani arsa payı da bu değerden etkilendi. Konutlardaki emlak vergileri de yükselmiş oldu” ifadelerini kullandı.



"İmar Barışı'nda bile önemli"

Emlak vergisine esas değerlerin gayrimenkulün geliştirme ve yönetim sürecinde çok etkili olduğunu belirten Özelmacıklı, "İmar barışında ödenecek olan yapı kayıt belgesinden, tapu harçlarına, veraset ve intikal vergilerinden, konut teslimlerindeki KDV oranına hatta emsal kira bedeline kadar pek çok husus emlak vergi değerine bağlı. Emlak vergisi büyükşehirlerde ise yüzde 100 artırımlı uygulanıyor. Yeni inşa edilen bina veya binaların vergisi ise arsasının veya arsa payının vergisinden de az olamıyor. Bu hüküm binaların inşalarının sona erdiği yılı takip eden bütçe yılından itibaren dört yıl uygulanıyor" yorumunda bulundu.

Emlak vergisini kimler ödemez?

Altın Emlak Genel Müdürü, "Hiçbir geliri olmayanlar, gelirleri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanlar, ayrıca gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskeni olması halinde emlak vergisinden muaftır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA