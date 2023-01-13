Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? AK Parti'den 'birkaç gün gecikebilir' açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, memur zammına ilişkin açıklamalarda bulundu. Elitaş, memurların zamlı maaşlarını iki parça halinde alabileceklerini söyledi.

Elitaş, memurların 15 Ocak'ta maaşlarını yüzde 16.48 zamlı alacağını, birkaç gün sonra da kalan 13.52 puanlık kısmın hesaplara yatırılacağını kaydetti.

Elitaş şunları söyledi:

"- Keşke biz bunu geçen hafta bitirmiş olsaydık, pazar günü herkese yüzde 30 oranında memur ve emekli maaşı zammı yansımış olacaktı.

- Artışın 15 Ocak'a yetişme ihtimali sanıyorum yok.

- Çünkü sisteme girmeleri bayağı zaman alabilir.

- Birkaç gün gecikmeyle bu gerçekleşmiş olur."

Resmi Gazete'de yayımlandı

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılan zammın yüzde 30’a çıkartılmasına ilişkin hükümleri de içeren torba kanun Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.