Zenginler neden futbol kulübü satın alır?

Emre ERGÜL

Gezegenin zenginleri başta futbol olmak üzere spor kulüplerine yatırımı keşfetti: Avrupa’nın 5 büyük futbol ligindeki takımların 3’te 1’nden biraz fazlası Amerikalı yatırımcılara ait…

Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt kesenin ağzını futbol için açtı. Suudi Arabistan yaptıkları transferlerle futbolda başka bir çağ başlattı. İngiliz Premier Lig’indeki 20 takımın yarısı Amerikan sermayesinin…

Batı’da genç yatırımcılar için her gün yeni bir “Zenginler neden spor kulübü satın alır?” temalı tavsiye raporları yayınlanıyor. İyi de bu insanlar, bizim bilmediğimiz ne biliyor? Soccerhint’in 10 Ocak’ta yayınladığı “Milyonerlerin kulüp almak için 10 nedeni” raporu da onlardan biri… İşte rapordaki maddeler:

1- Spor tutkusu: Milyarderler genellikle spora olan gerçek sevgileri nedeniyle futbol kulübü satın alıyorlar ve tutkulu oldukları oyuna uygulamalı bir katılım arıyorlar. Bir kulübe sahip olarak, kulübün başarısına aktif olarak katkıda bulunabilir ve kişisel çıkarlarını yatırımlarıyla uyumlu hale getirerek kendilerini futbol dünyasına kaptırabilirler.

2-İş ve yatırım fırsatları: Futbol kulüplerinin satın alınması milyarderler için sağlam bir iş stratejisini temsil ediyor çünkü bu kuruluşlar çeşitli kanallardan önemli miktarda gelir elde edebiliyor. Futbol kulüpleri, kazançlı yayın haklarından ürün satışlarına ve sponsorluk anlaşmalarına kadar, karlı bir yatırıma dönüşebilecek çeşitli gelir akışları sunuyor ve bu da onları finansal getiri arayan zengin bireyler için cazip bir varlık haline getiriyor.

3-Küresel marka gösterimi: Milyarderler futbolun küresel çekiciliğinin farkındalar ve kulüp sahipliğini, kişisel markalarını uluslararası ölçekte geliştirmek için stratejik bir hamle olarak kullanıyorlar. Bir futbol kulübüne sahip olmak, maçların dünya çapında yayınlanmasıyla yaygın görünürlük sağlar.

4-Topluluk ve sosyal etki: Bazı milyarderler için futbol kulübü satın almanın nedeni, yerel topluluk üzerinde olumlu bir etki yaratma arzusudur. Kulübü, yerel altyapıya yatırım yapan, gençlik geliştirme programlarını destekleyen, hayırsever girişimlere katkıda bulunan, iyi niyeti teşvik eden ve sporun ötesinde kalıcı bir miras bırakan bir sosyal sorumluluk aracı olarak görüyorlar.

5 -Ağ oluşturma ve sosyal durum: Prestijli bir futbol kulübüne sahip olmak, sosyal statülerini yükseltmek ve etkili ağlarını genişletmek isteyen milyarderler için stratejik bir hamledir.

6-Tanınma: Milyarderler, futbol kulübü sahipliğini kalıcı bir efsane yaratmanın bir yolu olarak görüyor.

7-Rekabet aşkı: Futbolun rekabetçi doğası, zorluklardan hoşlanan milyarderlerin ilgisini çekiyor. Bir futbol kulübüne sahip olmak, onların yüksek bahisli müsabakalara katılmalarına, sahada başarı için çabalamalarına ve rekabetin heyecanını yaşamalarına, hayatlarının çeşitli yönlerinde başarı ve başarı dürtüleriyle uyum sağlamalarına olanak tanır.

8-Hayran etkileşimi ve sadakat: Sahiplerin, kulübün markasını güçlendiren bir topluluk ve bağlantı duygusu geliştirmesi ve sadık bir taraftar takipçisi yaratmada etkili olmanın kişisel tatminini yaşamasıyla, güçlü taraftar sadakati oluşturmak, karşılıklı yarar sağlayan bir çaba haline gelir.

9-Stratejik konum fırsatları: Bir futbol kulübünün coğrafi konumu milyarderler için stratejik öneme sahiptir. Büyüyen bir pazarda veya gayrimenkul geliştirme potansiyeli olan bir şehirde bir kulübe sahip olmak, ek yatırım fırsatları sağlayarak, sahiplerin futbol kulübü mülkiyetini ekonomik büyüme ve kalkınma için daha geniş bir stratejik plana entegre etmelerine olanak tanır.

10-Medya ve eğlence sinerjileri: Futbol kulüpleri milyarderlerin medya ve eğlenceye olan ilgileriyle kusursuz bir şekilde uyum sağlıyor. Sahiplik, televizyon ağları, yayın hizmetleri ve diğer medya platformları için değerli içerik sağlar. Amerikan finans piyasalarından haberler veren Overheard On Wall Street sitesi de zenginlerin spor yatırımına olan ilgilerini şöyle değerlendiriyor: “Milyarderler spor takımlarını sadece oyun aşkı için satın almazlar, bunu iş aşkı için de yaparlar.

Bir spor takımına sahip olmak yalnızca bir statü ve prestij sembolü değildir, aynı zamanda diğer varlıklı iş insanlarıyla ağ kurmak ve ticari çıkarlarının olabileceği yeni topluluklardan yararlanmak için eşsiz bir fırsat da sağlar. Yalnızca sınırlı sayıda büyük spor franchise'ı mevcut olduğundan, milyarderler arasında bu varlıkları satın almak için şiddetli bir rekabet yaşanıyor.

Ancak yüksek fiyat etiketlerine rağmen bu takımların değeri artmaya devam ediyor ve bu da onları imrenilen bir yatırım haline getiriyor.” UBS-PwC de ortak bir spor yatırımı raporu yayınladı.

Rapora imza atan analist John Mathews'a göre, “Zengin insanlar elbette her zaman spor takımlarının ve kulüplerinin patronu oldu, ancak sporu desteklemelerinin nedeni değişti.” Eskiden takım almanın bir ego işi olduğunun düşünüldüğünü belirten Matthews, “Milyarder müşterilerime ‘Sakın almayın’ tavsiyesinde bulunurdum.

Çünkü milyarderseniz ve kulüp almışsanız, milyoner olursunuz derdik. Oysa bugün bir takıma sahip olmanın ardındaki motivasyon daha pragmatik. Şimdi mantıklı” ifadesini kullandı.

Bir diğer adım da Goldman Sachs’ın spora özel birim kurması… Çok uluslu Amerikan yatırım bankası, spor endüstrisine yatırım yapmak isteyen "sermayedeki hızlı artış" talebi üzerine bankanın spor anlaşmalarından sorumlu yeni bir birim oluşturduğunu duyurdu. Yeni ekip, zengin müşterilerine spor takımları ve stadyumlara yapılacak yatırımları sunmak için servet işiyle birlikte çalışmayı hedefliyor.