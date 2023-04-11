Zenginler ölümsüzlüğe servet harcıyor

Dünya Sağlık Organizasyonu’na (WHO) göre, yaşlılıkla bağlantılı olarak her gün 100 bin kişi hayatını kaybediyor. Gelişen teknolojiyle birlikte insanoğlu “tarihinin en büyük meydan okuması”yla karşı karşıya: “Yaşlanma durdurulur mu?

90’lı yaşlar yeni 50’ler olabilir mi?” İngiliz medyasına göre, şu anda dünyada 30 şirket yaşlanan hücreleri öldüren selonitik üzerine çalışıyor. Ölümsüzlük hayali, Silikon Vadisi’nin zenginlerinin de iştahını artırdı. Amazon’un sahibi Jeff Bezos Alton Labs adlı start-up’a tam 3 milyar dolar yatırdı.

PayPal’ın kurucusu Peter Thiel de yaşlanmaya karşı laboratuvar çalışmaları yapan Methuselah Vakfı’nı kurdu. Son olarak da ChatGPT’nin kurucusu Sam Altman (37) geçen ay Retro BioScience adlı şirkete 180 milyon dolar para aktardı. “Ageless” (Yaşlanmaz) adlı kitabın yazarı Andrew Steele da “Yaşlanmayı durduracak haplar 5 yıl içinde piyasada olacak” dedi.

Yaşlanma tedavisinin en büyük iş fırsatı olduğunu söyleyen Steele şöyle devam etti: “Bulunacak bir çözüm, tıp tarihinin en büyük devrimi olacak.” Aston Üniversitesi’nden biyolog Cathy Slack de işin sırrını şöyle özetledi: “Amaç, kötü sağlıklı ileri yaş dönemini uzatmak değil, sağlıklı yaşam süresinin sayısını artırmaktır. Hayat standartlarını değiştirmek ve medikal destekle bunun olabileceğine inanıyoruz.”