Zenginlik çözüm olmadı! İsviçre'de tarihi konut krizi

İsviçre'de konut piyasasındaki arz sıkıntısı derinleşmeye devam ediyor. İsviçre Federal İstatistik Ofisi'nin (FSO) verilerine göre, ülkedeki boş konut oranı 1 Haziran 2025 itibarıyla yüzde 1'e gerileyerek son 12 yılın en düşük seviyesine indi.

Resmi verilere göre ülke genelinde boş durumda bulunan konut sayısı 48 bin 455 olarak kaydedildi. Bu rakam, bir önceki yıla göre 3 bin 519 konutluk azalışa işaret ederken, 2013'ten bu yana görülen en düşük seviyeyi oluşturdu.

Büyük şehirlerde kriz daha belirgin

İsviçre basınında yer alan verilere göre, ülkenin en büyük şehirlerinden Zürih'te her 10 bin daireden yalnızca 7'si boş bulunuyor. Bu nedenle kiralık bir ev için açılan ilanlara çok sayıda başvuru yapılırken, adaylar aynı konut için yoğun rekabet etmek zorunda kalıyor.

Talep arzın önüne geçti

Nüfus artışı, tek kişilik hane sayısındaki yükseliş ve yeni konut üretiminin talebi karşılayacak hızda artmaması, konut piyasası üzerindeki baskıyı artıran temel faktörler arasında gösteriliyor.

Ekonomistler ise İsviçre örneğinin, yüksek gelir seviyesi ve güçlü ekonomik performansın tek başına konut sorununu çözmeye yetmediğini, sürdürülebilir konut politikalarının ve yeterli arzın da en az ekonomik büyüme kadar önemli olduğunu vurguluyor.