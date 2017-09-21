Zeybekci: Büyüme tam istediğimiz gibi, üretim ve ihracata dayalı

21 Eylül 2017

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, geçen yıl ekonomide alınan tedbirler, yatırım teşvikleri ve ihracat destekleriyle bu yılın ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde ekonomik büyüme yakalandığını, üçüncü çeyrekte daha hızlı bir büyümeyle Türkiye'nin, dünyada bir numara olabileceğini belirtti.

Geçen yıl Suriye, Irak ve Rusya'daki olumsuzluklar, darbe girişimi ve terörün tüm versiyonlarının yaşandığı bir yıl olmasına karşın yüzde 3,2 büyüme elde edildiğini bildiren Bakan Zeybekci, ekonomide alınan tedbirler, yatırım teşvikleri ve ihracat destekleriyle bu yılın ilk yarısında yüzde 5'in üzerinde ekonomik büyüme oranı yakalandığını dile getirerek, üçüncü çeyrekte daha hızlı bir büyümeyle Türkiye'nin, dünyada bir numara olabileceğini, yıl sonu için de yüzde 6'nın üzerinde büyüme gerçekleştirileceğini kaydetti.

"Bu büyüme bizim tam istediğimiz gibi, üretim ve ihracata dayalı bir büyüme" diyen Bakan Zeybekci, "Bu demektir ki istihdam getirecek. Bu demektir ki sürdürebilir şekilde, büyümemizin sağlıklı biçimde iç kaynaklarla desteklenmesi veya içeride ürettiğimiz varlıkların ve kaynakların yurt dışına transferiyle elde ettiğimiz finans araçlarıyla büyümenin desteklenmesi, sürdürülebilir ve istediğimiz bir büyümedir. Bu durum, 2018'le ilgili beklentilerimizi de son derece pozitif hale getiriyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin bu yıl yüzde 10'un üzerinde bir ortalamayla ihracat hacmini büyüteceğini ifade eden Bakan Zeybekci, ihracat hacminin rekor olan 157 milyar doların üzerine çıkacağını ve turizmdeki toparlanmayla da bu sektörde geçen yıl yaşanan kayıpların geri alınacağını söyledi.

"ABD'ye olan ihracat 8 ayda yüzde 30 arttı"

Bakan Zeybekci, ABD ekonomisinin yoğun biçimde korumacılığa doğru yöneldiğini, buna karşın 2017 yılının ilk 8 ayında Türkiye'nin ABD'ye olan ihracatının yüzde 30 oranında arttığını bildirdi.

Türkiye'nin, gelecek dönemde ABD'nin tüm serbest ticaret anlaşmaları ve dünyadaki ticaret gruplarıyla olan oluşumlarının içinde de yer almak istediğini ifade eden Bakan Zeybekci, "Bunun en önemli adımlarından bir tanesi de AB'yle bir noktaya getirilen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTIP). Bu, dünyanın belki de en büyük ticaret gruplaşması veya serbest ticaret anlaşması olacak. Biz de bunun içinde yer almak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Zeybekci ayrıca, Türkiye'nin AB ile TTIP kapsamında çalışmalarının devam ettiğini de bildirdi.

Kaynak: AA