Zeybekci: Büyümede yüzde 5.5 rahatlıkla yakalanır

25 Ocak 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Davos Zirvesi'nde BloombergHT kanalına açıklamalarda bulundu.

Zeybekci, "İhracatın büyümeye güçlü katkısı devam edecek. Büyümede 2018'de rahatlıkla yüzde 5.5 yakalanır" dedi. Zeybekci, 2017 yılında yüzde 7 büyüme yakalanacağını söyledi.

Yatırım yapmak isteyenler için çok fazla enstrüman olduğunu belirten Zeybekci, "bölgesel teşviklerin dışında, 2. bölge olsa da, 3. bölge olsa da gerek görülen yerlerde en üst düzeyden teşvikler veriyoruz" diye konuştu. Nihat Zeybekci, "2018'de özel sektör yatırımlarının güçlü şekilde realize edilmeye başlandığını göreceğiz" açıklamasını yaptı.

Zeybekci, Bitcoin'le ilgili ise şu değerlendirmede bulundu: Blockchain ayrı bir şey, buna karşı duramazsınız ama Bitcoin'in arkasında hiçbir kurum ve kuruluş yok. Arkasında kimsenin, sorumlusunun olmadığı bir değere dayalı birşey üretmek çok tehlikeli. Bunun riskini dikkate almak lazım. Ben hala bunu global bir saadet zinciri olarak görüyorum. Vatandaşlarımız uzak dursunlar.