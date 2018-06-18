Zeybekci: İşsizlikte haziran beklentimiz tek hane

18 Haziran 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, işsizlik rakamlarını değerlendirdi.

Zeybekci, işsizlikte düşüş devam ettiğini belirterek, "Genç işsizlikte de yüzde 1,5 puan düşüş var. İyiye doğru bir yönelim var. İnşallah önümüzdeki ay beklentilerimiz tek haneli." ifadelerini kullandı.

İhracatta rekor kırılacak

Haziran'da ihracatta büyümenin yine güzel bir rakamla geleceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ramazan, bayram ve seçimin de girdiği ortamda Türkiye yine ihracatta tarihinin rekorunu kırarak haziranı tamamlayacak." dedi.

İşsizlik yüzde 10,1'e geriledi

İş dünyası istihdam rakamlarından memnun