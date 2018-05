Zeybekci: Koreli yatırımcıları burada görmek istiyoruz

02 Mayıs 2018

Kore-Türkiye İş Forumu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Paik Un-Gyu ve iş insanlarının katılımıyla Güney Kore'nin başkenti Seul'de yapıldı.

Dünyada geçen yıl itibarıyla 10 mega projenin 5'inin Türkiye'de olduğuna dikkati çeken Zeybekci, ülkenin projeler konusunda lider olmaya devam edeceğini anlattı.

Zeybekci, iki ülkenin karşılıklı menfaatlerinin en üst seviyede buluşacağına inandıklarını belirterek, "Türkiye ile Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA), Kore için çok üst düzeyde bir ticaret fazlası vermektedir. Biz 1 satarken Kore'den 12 alıyoruz. Bunun içinde Türkiye'deki Kore yatırımlarının da payı vardır. Kore yatırımları için bizim ülkeden ithal ettiğimiz ara malı, ham madde ya da diğer teknoloji transferleri de vardır. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin avantajlı üstünlüğünün olduğu ürün alanlarında da Türkiye'nin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

"Üçüncü ülkelerde iş birliği konusunda bir mekanizma kurulsun"

İlerleyen yıllarda Afrika ve Ortadoğu'nun yeniden inşa edileceğine değinen Zeybekci, bu bölgelerde fırsatların olduğunu, Türk ve Kore müteahhitlik sektörlerinin ortak finansman ve Kore teknolojisi imkanlarıyla bu bölgelerde kolaylıkla lider olabileceğini kaydetti.

Bakan Zeybekci, "Özel sektörümüz üçüncü ülkelerde iş birliği konusunda bir mekanizma kursun, biz de bunu destekleyelim. Türk ve Kore eximbankları bir araya gelsin, ortak bir form oluştursun, iki ülkenin şirketlerinin birlikte yapacakları projelere finansman, faiz, kredi desteği sağlasın." ifadelerini kullandı.

"STA'nın kapsamı değiştirilmeli"

Zeybekci, Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ne değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın en iddialı teşvik sistemini hayata geçirdik. Bu Koreli yatırımcılar için çok önemli bir fırsattır. Her yatırım, her yatırımcı için bunu birlikte tasarlıyoruz. Bakanlar Kurulu kararıyla bir kanun gibi her yatırım için özel bir belge düzenliyoruz. Bundan yararlananlar var. Fransız, Alman firmaları da bunların içindeydi ama Koreli firma yoktu. Önümüzdeki pakette, belki yaklaşık 2-3 ay sonra, ikinci turda mutlaka Koreli yatırımcıları da burada görmek istiyoruz."

Dünyada ticaretin kurallarının değiştiğine de dikkati çeken Zeybekci, bundan sonraki 5 yılda dünyadaki ticaretin yüzde 40'ının e-ihracat ile gerçekleşeceğini, dünyanın birçok yerinde ürünlerin tüketiciye 24 saatte teslim etme garantisi olacağını, lojistik, bankacılık ve ödeme kurallarının da değişeceğini söyledi.

Zeybekci, Türkiye'nin merkezi konumunun Koreli firmalar için çok büyük bir fırsat olacağını kaydederek, "Kore, ekonomik anlamda stratejik ortağımızdır. Kore, ekonomik anlamda da kan kardeşimizdir. Bu birlikteliği ve kardeşliğimizi, gelecek nesillere de taşımak için de tam zamanı." yorumunu yaptı.

İki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasına hizmet ticareti ve yatırımların da ilave edildiğini anlatan Zeybekci, bunun en kısa sürede hayata geçeceğini bildirdi. Zeybekci, "En kısa zamanda da Serbest Ticaret Anlaşmamızın kapsamını değiştirerek, anlaşmada Türkiye'nin istediklerinin olmadığı o alanlara, özellikle avantajlı iş birliklerinin olduğu ürün alanlarına doğru da güçlü bir şekilde gitmemiz lazım." dedi.

"Altyapı projelerinde daha aktif işbirliği gerekmektedir"

Forumda konuşan Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanı Paik Un-Gyu da, son yıllarda dünyanın ticaretteki korumacılık eğiliminden dolayı zorluk çektiğine değinerek, "Buna rağmen iki ülke STA sayesinde buna karşı koyuyor. Anlaşmadan sonra, 5 yıl içinde Türkiye'ye ihracatımız yüzde 35 arttı, Türkiye'nin Kore'ye ihracatı da yüzde 16 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

Güney Kore ve Türkiye ekonomik ilişkilerinde aktif bir şekilde ilerlenmesi gerektiğini anlatan Paik, yüksek teknoloji alanında da iş birliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, 2023 vizyonu kapsamında ulaştırma ve altyapı projelerini sürdürdüğünü anımsatan Paik, "Altyapı projelerinde daha aktif iş birliği gerekmektedir. Bu alanda biz de sizinle birlikte olmak istiyoruz. Kore hükümetinin iki ülke iş adamlarının iş birliğine yardımcı olacağına inanabilirsiniz." yorumunu yaptı.

