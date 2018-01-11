Zeybekci: Süper teşvik kapsamında 14 proje var, bu ay açıklanacak

11 Ocak 2018

Canan SAKARYA

Kamuoyunda “süper teşvik” olarak bilinen ' Proje Bazlı Destek Sistemi'nde bölge ve sektör ayrıntıları netleşti. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, onayların tamamlandığını, yararlanacak projelerin bu ay içinde duyurulacağını söyledi.

Türkiye’nin net ithalatçı olduğu ham madde, ara malı ürünlerin üretimini hedefleyen projelerin seçildiğini vurgulayan Zeybekci, “Kendimiz üreteceğiz. Kendi devlerimizi yaratacak projeler hayata geçirilecek. Bu projelerle teknoloji transferi de olacak. Seçimde bölge kısıtlaması söz konusu değil" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kamuoyunda “süper teşvik” olarak adlandırılan Proje Bazlı Destek Sistemi kapsamında toplam yatırım tutarı 80 milyar TL’yi bulan 14 projenin yer aldığını açıkladı. Meclis’te gazetecilerle sohbetinde bu ay içinde açıklayacakları proje bazlı destek sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, bu kapsamda gerçekleştirilecek yatırımların ağırlıklı olarak metalurji, enerji, sağlık, petro-kimya sektörlerinde olduğunu belirtti.

Zeybekci, “Cari açığın olduğu sektörlere yöneldik. İthal ettiğimiz ürünleri kendimiz üreteceğiz, kendi devlerimizi yaratacağımız projeler hayata geçirilecek” dedi.

Teknoloji transferinin gerçekleşeceği projeler olduğunu belirten Zeybekci, “Sağlıkta önemli projeler var, bu sektörde çok önemli bir teknolojiyi, proje bazlı destek sistemi ile gerçekleştirilecek yatırımlarla Türkiye’ye kazandırıyoruz. Kalp kapakçığından stente kadar pek çok alanda üretim yapılacak” diye konuştu. Proje bazlı destek sisteminde herhangi bir bölgesel kısıtlama bulunmadığını hatırlatan Zeybekci, söz konusu 14 projenin Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz civarında yoğunlaştığını, petro-kimya yatırımının ise Doğu Akdeniz’de yapılacağını bildirdi.

"Bunların global bir saadet zinciri olma potansiyeli çok yüksek"

Kripto paraya ilişkin soruları da yanıtlayan Zeybekci, “Bunların global bir saadet zinciri olma potansiyeli çok yüksek, sayıları da arttı. Çalışıyoruz, yakından takip ediyoruz. Bu müdahale anlamında değil, vatandaşların zarar görmesini önleyici bazı çalışmalar yapılabilir mi diye bakıyoruz. Türkiye’deki büyüklüğünü izliyoruz” diye konuştu.

Bakan Zeybekci, yüzlerce kişiden para toplayan Çiftlik Bank’a ilişkin olarak ise, “Çiftlik Bank ile ilgili söylenebilecek tek şey tamahkar ile sahtekar birbirini en hızlı bulan ikili oldu. Demek ki böyle bir boşluk var bir arayış var, bazıları da bunu kullanabiliyor ve sonuçta vatandaşımızı üzen tablolar ortaya çıkıyor. Onun için dikkat edilmesinde çok büyük fayda var” dedi.