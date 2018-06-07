Zeybekci'den faiz artışı yorumu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yükseltme kararının, para maliyetinin yatırım yapılabilir seviyelere düşürülmesi ve enflasyonla köklü mücadele anlamında atılmış adımlar olarak görüldüğü sürece desteklenmesi gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Zeybekci, Denizli Ziraat Odasını ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Merkez Bankasının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 16,50'den yüzde 17,75'e yükseltmesi ve ardından döviz kurunda yaşanan gerilemeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, söz konusu kararın "piyasaların önüne geçme, proaktif olma" yönünde atılmış bir adım olduğunu belirtti.

"Merkez Bankasının enflasyonu düşürücü yönde attığı bu adımları, ileride enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi ve dolayısıyla Türkiye'de faizlerin de bundan sonra kalıcı yönde bir sürece doğru yönelmesi açısından baktığımızda desteklenen kararlar olarak görüyoruz" diyen Zeybekci, 24 Haziran'dan sonra enflasyonla mücadele yönünde atılan adımlara yapısal tedbirlerle devam edeceklerini ifade etti.

Enflasyonun düşmesi için üretimin ve yatırımların artması gerektiğini, bunun için de düşük faizin gerekli olduğunu aktaran Zeybekci, şöyle konuştu:

"Normale dönüşle ilgili çok önemli adımlarımız olacak. Bunun hazırlıklarını yaptık. Bir kısmını da Bakanlar Kurulu kararı olarak sevk ettik Başbakanlığa. Süreci başlattık. Bunlar ne? Tarımsal üretimin desteklenmesi, ürünlerin paketlenmesi, tasnif edilip saklanması, taşınması ve satılmasıyla ilgili almış olduğumuz kararlar, seracılığın desteklenmesi, teknoloji yatırımlarının desteklenmesiyle ilgili çok önemli kararlarımız var. Enflasyon sepeti içindeki en önemli kalem gıda ve tarım. Gıda, yiyecek ve içecek fiyatları... Buralarda çok net müdahalelerimiz olacak.

Onun için Merkez Bankasının almış olduğu kararın, Türkiye'de gerçek anlamda faizlerin, para maliyetinin yatırım yapılabilir seviyelere düşmesini sağlayacak, enflasyonla köklü mücadele anlamında adımlar olarak gördüğümüz sürece desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onun için bunun piyasanın önüne geçmek, geçtikten sonra da inşallah 24 Haziran'dan sonra bir toparlama adımlarını da izlemek dileğiyle biz bunu olumlu buluyoruz."