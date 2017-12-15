Zeybekci'den KDV iadeleriyle ilgili açıklama

15 Aralık 2017

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı'nın katkılarıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı" ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin 2017'yi tarihi zirvelerle kapatacağını aktardı.

G20 içinde, üçüncü çeyrekte Türkiye'den hızlı büyüyen olmadığını dile getiren Zeybekci, Çin'e ve Hindistan'a bile fark attıklarını, yılı yüzde 6-7 bandında bir büyüme ile kapatacaklarını söyledi.

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı tüm sıkıntılara ve algı operasyonlarına rağmen net ihracatını ciddi düzeyde artırdığını kaydederek, hizmet ihracatında yüzde 17'nin üzerinde bir artış yaşanacağını bildirdi.

Türkiye'nin beklentilerin üzerinde büyüdüğünü anımsatan Zeybekci, "Türkiye, 2018'de de bütün tahminleri, keşke aşağıda olsun diye yapılan tahminleri, tam tersine çevirerek aynı standartlarda ve niteliklerde büyümesini sürdürecek." diye konuştu.

Zeybekci, Türkiye'nin ihracatının gelecek yıl 169 milyar dolarlık Orta Vadeli Program (OVP) hedefini aşarak 170 milyar dolara, sonrasında da 190-200 milyar dolarlara ulaşacağını bildirdi.

Türkiye'nin coğrafi konumunun avantajına değinen Zeybekci, bu fırsatın farkında olduklarını, Türkiye'nin bu sayede hizmet ihracatında geleceğin lideri olacağını vurguladı.

Nihat Zeybekci, 2017 başarısının tesadüf olmadığını kaydederek, darbe girişiminden sonra başlatılan üretim ve ihracat seferberliğinin başarılı olduğunu, hükümetin sanayici ve ihracatçı için elinden ne geliyorsa yaptığını belirtti.

Ticaretin ger geçen gün değiştiğini, e-ticaretin payının arttığını dile getiren Zeybekci, ticarette lojistiğin, hızın, bankacılığın, finansın, ulaşımın değişeceğini aktardı.

"Yüksek kadın istihdamı başarı getirir"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye'nin arkeolojik, turizm, eğitim, sağlık gibi alanlardaki fırsatlarından bahsederek, ihracata verilen destekleri anlattı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın ihracatçılara verilen destek konusunda elinin çok açık olduğunu ve ciddi bir iş birliği içinde olduklarını dile getiren Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ihracatçıların işini kolaylaştırmak için hayata geçireceği uygulamalardan bahsetti.

Zeybekci, kadın istihdamının önemine değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliği kapsamında 490 bin kadının işe girdiğini, bunların yüzde 70'inin hizmet sektöründe işe başladığını söyledi.

Neşet Ertaş'ın "Kadınlar insandır biz de insanoğlu" sözünü hatırlatan Zeybekci, "Onlarla beraber ne kadar çok istihdama ve iş dünyasına katılırsak o kadar başarılı oluruz." diye konuştu.

"İhracatçılarımızın artık hedefi e-ticaretle tüm dünya"

Nihat Zeybekci, ihracatta teknoloji ve markalaşmayla ilgili çok destek verdiklerini, geçen yıl verdikleri desteklerde en büyük payı markalaşmayla ilgili bölümde gerçekleştirdiklerini vurguladı.

E-ticaretin büyük bir dalga haline geldiğini dile getiren Zeybekci, Türkiye'nin ya bu dalganın üzerine çıkarak yolculuğuna devam edeceğini ya da dalganın altında kalacağını bildirdi.

Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dalganın altında kalmamak için 2017 yılı sonu itibariyle 10 bin ihracatçımızı e-ticaret sitelerine üye yapıyoruz. Yüzde 80'i Ekonomi Bakanlığı, hükümetimiz tarafından, yüzde 20'si de TİM'in ortak fonlarından karşılanıyor. Şu anda yüzde 100'ü karşılanıyor. 2018'de hedefimiz 30 bin. Yani artık ihracatçılarımızın hedefi fiziki olarak gidebildikleri pazar değil hedef tüm dünya. Tüm dünyanın bütün noktalarına onları ulaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

"2018'de 50 milyar doları geçeceğiz

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dünyada ilk defa 2008'de hizmet sektörünün istihdamının tarım sektörünü geçtiğini belirterek, Türkiye'de hizmet sektörünün payının yüzde 53 olduğunu, bu rakamın çok daha yukarılara çıkabileceğini bildirdi.

Türkiye'nin hizmet ihracatında geçen yıl yaşanan olumsuzluklardan bahseden Zeybekci, bu rakamın 2017'de toparlanacağını aktardı.

Zeybekci, "2018'de hizmet ihracatımızda dünyanın ilk 10'unda olma yolculuğuna hızlı bir şekilde katılacağız ve 50 milyar doları geçeceğiz. Bunun için her şeyi yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Hizmet ihracatçılarına verilen desteklere değinen Zeybekci, güncellenmesi beklenen Gümrük Birliği'ne hizmet sektörünün de dahil olacağını kaydetti.

Türk yemekleri dünyanın en önemli merkezlerinde tanıtılacak

Zeybekci, "Şu anda dünyada 2 numara olan, 100 liralık ihracatın 26 lirasını kredi anlamında destekleyen Türk Eximbank'ı da söyledik, arkadaşlarımız çalışıyor, hizmet ihracatımızı, gerek nakliye, gerek turizm, gerek eğitim, gerek denizcilik, gemi gibi tüm alanlarda Eximbank'ın dahil olması için kendisini hazırlaması konusunda talimatı da verdik. O alanlara da girecek." diye konuştu.

Türk dizilerinin başarılarını anımsatan Zeybekci, bu dizilerin tanıtım için büyük bir fırsat olduğunu bildirdi.

Birkaç hafta içinde Türk yemeklerine ilişkin çok önemli bir projeyi tanıtacaklarını kaydeden Zeybekçi, "Dünyanın önemli noktalarında, önemli merkezlerinde, önemli şehirlerinde Türk mutfağı neymiş, Türk ürünleri neymiş, Anadolu mutfağı-ürünleri neymiş bunu en önemli desteklerle, Türk Ticaret Merkezleri mantığından yaklaşarak böyle bir projeyi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Zeybekci, KDV iadelerine ilişkin, "Sayın Maliye Bakanımızın en son söylediği konuyu söylemeyi unuttum. KDV ile ilgili konu, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndaki şeklini aldı. Son karar haline dönüştürerek önümüzdeki günlerde güzel bir karar ve haber halinde duyuracak." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: AA