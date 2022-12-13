Zeytin ve zeytinyağı ihracatının şampiyonları ödüllerine kavuşuyor

Türk zeytincilik sektörünün tarihi bir sezon yaşadığına değinen Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, “Türkiye, 2022/23 sezonunda 735 bin tonluk sofralık zeytin rekoltesiyle dünya birincisi olurken, zeytinyağında 421 bin ton rekolteyle dünya ikinciliği konumuna yükseldi. Zeytinyağı ihracatımızda ABD’den sonra Türkiye’nin en büyük ihraç pazarı olan İspanya’da çok başarılı bir heyet geçirdik. Dünya zeytinyağı rekoltesinin yüzde 50’den fazlasını tek başına karşılayan İspanya’ya Ticaret Bakanlığımızın koordinasyonu ile 22 firmamızla 27 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Sektörel Ticaret Heyeti organizasyonu düzenledik. 120’den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi” dedi.

Er, Uluslararası Zeytin Konseyi rakamlarına göre, İspanya’nın 2020/21 sezonunda 1,4 milyon ton üretimle dünya toplam zeytinyağı üretiminin yüzde 46'sını tek başına gerçekleştiren dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olduğunu vurguladı.

Er, “AB toplam zeytinyağı üretiminin yaklaşık yüzde 80'i İspanya tarafından gerçekleştiriliyor. Yıllık 537 bin ton zeytinyağı tüketimiyle dünyada ilk sırada yer alan İspanya, aynı zamanda önemli bir zeytinyağı ithalatçısı konumunda. 2021/22 sezonunda İspanya’ya zeytinyağı ihracatımızı miktar bazında yüzde 4 artırırken değer bazında ise yüzde 16 artışla 23,9 milyon dolar döviz geliri elde ettik” dedi.

Davut Er, “Bu sezon rekoltede dünya ikincisi olduk. İspanya’daki güçlü aktörlerle, üretici kooperatifleriyle, ithalatçılarla bir araya geldiğimizde karşılaştığımız yoğun ilgi gurur vericiydi. Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Çalıştayı ve 2021 yılı Ödül Törenimiz ile sektörümüzün bütün paydaşlarıyla bir arada başarımızı kutlayacağız” diye konuştu.

Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması

Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği Başkanı İsmail Uğural’ın moderatörlük yapacağı “Geçmişten Günümüze Zeytin-Zeytinyağı Sektörü ve Gelecek Beklentileri” isimli panelde Doç. Dr. Ahmet Uhri, Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım ve Gıda Yüksek Mühendisi Müge Aşan Nebioğlu konuşmacı olarak yer alacak.

Güncel ekonomik gelişmeleri ise; Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel aktaracak.