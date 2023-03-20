Ziraat Bankası, Bosna Hersek'te bir şube daha açtı

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın hemen ardından 1997'de faaliyete başlayan ve ülkenin ilk yabancı sermayeli bankası olan Ziraat, Bosna Hersek'teki şubelerine bir yenisi ekledi.

Şube açılışına Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Ziraat Bank Bosna Hersek'in Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Suer, Zivinice Belediye yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Girgin, burada yaptığı açıklamada, açılan yeni şubenin Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki işbirliği ve Bosna Hersek'in ekonomisi için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Bankanın bu yıl içerisinde ülkede yeni şubeler açmayı planladığını kaydeden Suer ise bankanın Zivinice şubesini açmaktan memnuniyet duyduklarını ifade ederek bankanın Avrupa Birliği yolunda ilerleyen ülkede var olmasının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Belediye Sekreterlerinden Suvad Butkovic de bankanın Zivinice’de açtığı şubenin şehirleri için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Açılışla Ziraat Bankası'nın Bosna Hersek'teki şube sayısının 35'e yükseldiği bildirildi.