Zirve için CEO’lar İstanbul’a geliyor

4-6 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul’da Pegasus Havayolları ana ev sahipliğinde ve AnadoluJet’in katkılarıyla gerçekleştirilecek olan 79. IATA (Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği)Yıllık Genel Kurulu (AGM) ve Dünya Hava Taşımacılığı Zirvesi (WATS) yaklaşık 300 havayolu şirketinin CEO’larını ve üst düzey yöneticilerini buluşturacak.

Zirvede dünyanın en büyük iki uçak üreticisi Boeing ve Airbus’ın yanı sıra havacılık sektörünün önde gelen paydaşları da yer alacak. IATA Genel Direktörü Willie Walsh ve IATA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet T. Nane zirvenin açılış konuşmalarında havacılık sektörünün güncel bir değerlendirmesini yapacaklar.

Toplantıların ilk gününde Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk’ün katılacağı panelde deprem ve kriz dönemlerinde havacılık sektörünün rolü konuşulacak. Sektörün kalbinin İstanbul’da Hilton Bomonti’de atacağı bu özel etkinliğin programında sektörün pandemi sonrası dönemde gösterdiği performans ve ekonomik görünüm ele alınacak. Sürdürülebilirlik başlığı bu toplantılarda yine önemli gündem maddesi olacak.

IATA 2050 yılında net sıfır emisyon hedefi belirlemiş durumda. Havacılık sektör yakın dönemde ise kabin içi hizmetlerde sıfır atık hedefini gerçekleştirmeye odaklanmış durumda. Toplantılarda uçuş emniyeti ve konforu açısından üretici kuruluşların yeni teknolojileri ve inovasyonları da aktarılacak. Sektör temsilcileri 2022 yılında özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da büyük havalimanlarında yaşanan sorunlardan çıkarılan dersleri de özel bir oturumda tartışacaklar.