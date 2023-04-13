Zorlu Enerji, aynı anda jeotermal ve güneşten enerji üretecek

Konuya ilişkin yapılan açıklamada Manisa'da bulunan Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali'ni 3,75 megavat pik (MWp) gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) desteğiyle hibrit santrale çevrildiği belirtildi.

Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi, 6,2 hektar alanda her biri 115 Wp gücünde olan toplam 31 bin 200 adet ince film güneş paneli kullanılarak inşa edildi. Tesisin, ülke ekonomisine 4,5 milyon liralık katkı sağlayacağını söyleyen Zorlu Enerji Yatırımlar, İşletme ve Bakımdan Sorumlu Genel Müdür Ali Kındap,"Türkiye’de birleşik enerji santrallerine öncülük edecek Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisimizin arazi kurulumunu geçtiğimiz yılın aralık ayında tamamlayarak, ocak ayında devreye aldık ve sisteme elektrik vermeye başladık. Böylelikle halihazırda 45 megavat güce sahip olan Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali'mizin kurulu gücünde, Güneş Enerjisi Santrali'nin de devreye alınmasıyla yılda yaklaşık olarak 6 milyon kilovatsaat enerji üretimi sağlayacağız” dedi.