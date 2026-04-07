Trafik sigortasında nisan zammı belli oldu: İstanbul, Ankara, İzmir primleri ne kadar oldu?

Türkiye’de otomobil, taksi, otobüs, traktör ve motosiklet dahil tüm araç sahiplerini kapsayan zorunlu trafik sigortasında azami prim tarifesi nisan ayı itibarıyla yeniden güncellendi.

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nin verilerine göre, yeni dönemde poliçe fiyatlarına ortalama yüzde 2,7 oranında artış yapıldı.

Güncellenen tarifeyle birlikte, büyükşehirlerde araç sahiplerinin ödeyeceği prim tutarları da yukarı yönlü revize edildi.

Primler şehir ve risk basamağına göre değişiyor

Açıklanan tarifeye göre, İstanbul’da bir otomobil sürücüsünün aracını 4’üncü basamaktan sigortalatması halinde ödeyeceği asgari tutar 18 bin 14 lira olarak belirlendi. Kentte en yüksek risk grubunu temsil eden 0’ıncı basamaktaki içten yanmalı araç sürücüsü için prim 54 bin 41 liraya çıkarken, en düşük risk grubundaki 8’inci basamakta bu tutar 9 bin 7 liraya kadar geriliyor.

Ankara’da 0’ıncı basamak için prim 52 bin 512 lira, 8’inci basamak için 8 bin 288 lira olarak açıklandı. İzmir’de ise aynı kategorilerde primler sırasıyla 50 bin 982 lira ve 8 bin 497 lira seviyesinde belirlendi.

Ticari araçlarda primler daha sert yükseliyor

Yeni tarifede ticari araçlara yönelik prim seviyeleri, bireysel otomobillere kıyasla çok daha yüksek seviyelerde bulunuyor. İstanbul’da ticari taksiler için 0’ıncı basamak trafik sigortası primi 145 bin 205 liraya yükselirken, 8’inci basamakta bu tutar 24 bin 201 lira oldu.

Ankara’da ticari taksi primleri en yüksek 141 bin 95 lira, en düşük 23 bin 516 lira olarak belirlenirken; İzmir’de bu rakamlar 136 bin 986 lira ve 22 bin 831 lira olarak açıklandı.

Toplu taşıma tarafında ise maliyet daha da yükseliyor. İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri kapasiteye sahip bir otobüsün 0’ıncı basamak zorunlu trafik sigortası primi 356 bin 734 liraya çıkarken, aynı aracın 8’inci basamaktaki primi 59 bin 456 lira seviyesinde hesaplandı.