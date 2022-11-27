"Zorunlu trafik sigortasında teşvik artırılsın"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, zorunlu trafik sigorta sistemindeki basamakların genişletilmesinin olumlu bir gelişme olduğunu bildirdi.

1 Ocak 2023'ten itibaren zorunlu trafik sigortasında dinamik basamak sistemiyle fiyat kademelerine 2 basamak daha eklenmesinin sevindirici olduğuna işaret eden Palandöken, "Trafik sigorta basamakları daha da genişletilerek hiç cezası olmayan sürücüler için verilecek yüzde 50 teşvik oranı artırılmalı. 5-10 yıl boyunca kaza yapmayan, sürücülerin zorunlu trafik sigortasında hatırı sayılır indirim yapılmalı ki trafik kazaları azalsın." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, trafik sigorta primleri hesaplanırken ceza puanına göre fiyat artışı yapıldığı gibi cezası olmayanlar için de indirim yapılmasının adaletli bir uygulama olduğunu bildirdi.

Öte yandan enflasyona bağlı ay ve yıl bazında artan zorunlu trafik sigorta ücretlerinin dar gelirli vatandaşı zorladığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"İlk kez sigorta yaptıracak sürücülerin henüz trafik kazası geçmişi belli olmadığı için indirimden faydalanamıyor. Enflasyona bağlı olarak ay ve yıl bazında artan zorunlu trafik sigorta ücretleri özellikle dar gelirli vatandaşın belini büküyor. Hem sigorta şirketleri hem de bankalar elini taşın altını koyarak geçmişte sağlanan taksit imkanını yeniden getirmeli. Ayrıca geçmişte 3-4 olan taksit sayısı da mutlaka artırılmalı. Çünkü enflasyonla birlikte artan fiyatlar karşısında araç sahipleri tek seferde yüksek meblağları ödeyemediği için sigortalılık oranı düşüyor."