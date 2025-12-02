Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem: Primler güncellendi, fiyatlar değişti!

Zorunlu trafik sigortasına ilişkin prim tutarları her ay Sigorta Bilgi Merkezi tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Bu ayın güncel rakamları da yayımlandı.

Açıklanan verilere göre İstanbul’da otomobil almak isteyen bir sürücü, aracını 4’üncü basamaktan sigortalatmak isterse en az 15 bin 60 lira ödeme yapmadan trafiğe çıkamayacak. Trafik sigortası olmadan yola çıkılması halinde ise polis tarafından ceza uygulanacak ve araç trafikten men edilebilecek.

Primler ne kadar oldu?

NTV'de yer alan habere göre, trafik sigortası ücretlerinde ortalama yüzde 1’lik artış yapıldı. İstanbul’da sıfırıncı basamaktaki yüksek riskli içten yanmalı araç sürücüsünün primi 45 bin 181 lira olurken, riskin en düşük olduğu 8’inci basamakta bu tutar 7 bin 530 lira olarak hesaplandı. Böylece riskli sürücü ile en düşük riskli sürücü arasındaki fark yaklaşık yüzde 500’e ulaştı.

Ankara’da sıfırıncı basamaktaki sürücünün primi 43 bin 902 lira, 8’inci basamaktakinin primi ise 7 bin 317 lira olarak belirlendi.

İzmir’de aynı durum için primler sırasıyla 42 bin 623 lira ve 7 bin 104 lira olarak açıklandı.

Taksilerde prim artışı

İstanbul’da ticari taksilerin sıfırıncı basamak trafik sigortası primi 121 bin 397 liraya yükselirken, 8’inci basamakta bu tutar 20 bin 233 lira oldu.

Ankara’da ticari taksi primleri en yüksek 117 bin 961 lira, en düşük ise 19 bin 660 lira olarak duyuruldu. İzmir’de bu rakamlar 114 bin 526 lira ve 19 bin 88 lira olarak kaydedildi.

Otobüsler yine en yüksek tutarda

İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri kapasiteye sahip bir otobüsün sıfırıncı basamak zorunlu trafik sigortası primi 290 bin 969 liraya çıktı. Aynı aracın 8’inci basamaktaki primi ise 48 bin 495 lira oldu.

Trafik sigortasında yeni kural

Mevcut uygulamada, araç satın alan kişiler sigortaya 4’üncü basamaktan başlamak zorunda kalıyordu. Böylece, hiç kazası olmayan 8’inci basamaktaki bir sürücü yeni araç aldığında daha yüksek prim ödüyor, kazalı sürücüler ise 1’inci basamaktan 4’üncü basamağa yükseltilerek avantaj sağlıyordu.

Yeni düzenlemeye göre, alınacak aracın sigortası mevcut hasarsızlık basamağı üzerinden yapılacak. Örneğin, 8’inci basamaktaki bir sürücü ikinci bir araç aldığında, yeni sigortası doğrudan 8’inci basamaktan başlayacak.

Aynı şekilde, 1’inci basamakta yer alan riskli sürücüler de yeni aldıkları araç için 4’üncü basamaktan değil yine 1’inci basamaktan işlem görecek.

Mevcut aracını satıp yeni araç alanlarda ise sistem değişmeyecek; hangi basamaktalarsa aynı basamaktan devam edecekler.

Poliçesini erken yenileyenlere uyarı

Sigortasını vadesinden önce yenileyen bir sürücü, yeni poliçe yürürlüğe girene kadar kaza yaparsa şu anda basamak durumu değişmiyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte, poliçesini erken yenileyip bu süre içinde kazaya karışanların hasarsızlık basamağı bir sonraki yenilemede bir kademe düşürülecek.

Yeni düzenleme hasarsız sürücüyü koruyor

Uygulamayla birlikte kazasız sürücülerin hakları korunurken, kazalı sürücülere sağlanan avantajlar ortadan kaldırılmış oldu.

Yeni sistem 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.