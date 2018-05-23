'Züccaciye'de KDV indirimi talebi

23 Mayıs 2018

Cam, porselen, seramik, metal, plastik, ahşap sofra ve mutfak eşyalarının genel olarak adlandırıldığı "züccaciye" sektörü temsilcileri yaşanan durgunluğun KDV indirimiyle aşılabileceğini ifade ettiler.

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı İsmail Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, sektörünün ciddi istihdam oluşturduğunu ve çok sayıda farklı sektörü doğrudan veya dolaylı olarak etkilediğini kaydederek, "Bu sektördeki satış artışları genel ekonomiyi de olumlu etkiliyor. Son dönemde züccaciye sektöründe yaşanan durgunluğun yüzde 18'lik KDV'nin yüzde 8'e düşürülmesi ile atlatılacağını düşünüyoruz. Bu yüzde KDV indirimi talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

KDV indirimini yıllardır talep ettiklerini dile getiren Erdoğan, bu ürünlerin lüks tüketim gibi değerlendirilip yüksek oranlı KDV'ye tabi tutulduğunu bildirdi.

"Üretici de tüketici de kazanır"

Erdoğan, züccaciye sektörünün yıllık 7 milyar dolara yakın bir üretim hacmine ve 10 milyar doların üzerinde pazar büyüklüğüne sahip olduğunu kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 4,2 milyar dolarlık ihracatla 2,9 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Ülkemizin dış ticaret fazlası veren ender sektörlerinin başında gelmektedir. Dünya ihracat liginde 6. sırada yer alıyoruz. Ancak hedefimiz 4'üncülüğe yükselmek. Züccaciye sektöründe KDV'nin düşürülmesiyle kayıt dışı ekonomi azalır. Kayıt dışı ekonomi azalacağı için vergi gelirleri artar. Yatırımlar da artar. Ayrıca ekonomi canlanır. KDV indirimi tüketiciyi de üreticiyi de olumlu etkileyecektir. Düğün sezonunun başladığı bugünlerde KDV indirimi olursa yıllık 10 milyar dolar olan züccaciye satışı yüzde 40 artar."

Erdoğan, KDV indiriminin motivasyon kaynağı olacağını ülkenin izin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmasında bu indirimin motivasyon kaynağı olacağını vurguladı.

"Küçük ev aletlerinde ÖTV sıfırlansın"

Erdoğan, geçen yıl beyaz eşya ile birlikte elektrikli küçük ev aletlerinde yüzde 6,7 olan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) 8 ay boyunca sıfırlandığını anımsatarak, bu süreçte satışların yüzde 30 arttığını hatırlattı.

Küçük elektrikli ev aletlerindeki ÖTV’nin sıfırlanması uygulamasının belirli bir süre ile sınırlanmaması ve süresiz olması gerektiğini dile getiren Erdoğan, ayrıca burada da KDV'nin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesi gerektiğini aktardı.

Erdoğan, yılda 600 bin çiftin evlendiğini anımsatarak, ramazan ayının girmesiyle de düğünlerin haziran sonrasına bırakıldığını söyledi.

Bu sayede çiftlerin alışverişlerini daha uyguna yapabileceğini vurgulayan Erdoğan, "Hem evlenecek çiftler hem de ihtiyacı olanlar daha rahat alışveriş yapacaklardır ve satışlar ciddi şekilde artacaktır. Hem züccaciyede hem de küçük ev aletlerinde satışlar yüzde 40 artarsa istihdam da üretim de yatırım da artar. Talebimiz bir an önce KDV'nin düşürülmesi ve ÖTV'nin sıfırlanması." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA