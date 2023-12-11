"2026 yılında enflasyon tekrar tek haneli rakamlara çekilecek"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 yılında enflasyonun tekrar tek haneli rakamlara çekileceğine dikkat çekerek, “Makro politikamız yurt içi tasarruf oranlarını artırmak, cari açığı düşürmek, artan tasarruflarımızı da daha verimli alanlara yönlendirmek şeklinde özetlenebilir" dedi.
Meclis'te 2024 bütçesine ilişkin görüşmeler başlıyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, görüşmeler öncesinde TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.
Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Türkiye'nin kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 33,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.
- Makro politikamız yurt içi tasarruf oranlarını artırmak, cari açığı düşürmek, artan tasarruflarımızı da daha verimli alanlara yönlendirmek şeklinde özetlenebilir.
- 2026 yılında enflasyon tekrar tek haneli rakamlara çekilecektir.
- Türkiye ekonomisi büyümeye devam etmiştir.
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