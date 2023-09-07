ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 2 Eylül ile biten haftada 216,000 ile beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 26 Ağustos ile biten haftada 228 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 229 bin kişi olarak revize edildi.
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 2 Eylül ile biten haftada 229 bin 250 seviyesine geriledi.
ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 26 Ağustos ile biten haftada 1.679 milyon seviyesine geriledi.