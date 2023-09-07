ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında​

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 26 Ağustos ile biten haftada 228 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 229 bin kişi olarak revize edildi.​

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 2 Eylül ile biten haftada 229 bin 250 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 26 Ağustos ile biten haftada 1.679 milyon seviyesine geriledi.​