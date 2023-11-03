ABD'de tarım dışı istihdam beklentinin altında kaldı
ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 150 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a yükseldi.
Haber Merkezi
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ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 150 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a yükseldi.
ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ekim ayında tarım dışı istihdam 150 bin artış gösterdi. Ekonomistler artışın 180 bin olmasını bekliyordu.
Ülkede işsizlik oranı ise yüzde 3,8'den yüzde 3,9'a yükseldi.
Verinin ardından altının ons fiyatı yeniden 2 bin doların üzerine çıktı.