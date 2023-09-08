ABD'de tüketici kredileri temmuzda beklentilerin altında kaldı

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı.

ABD'de tüketici kredileri, temmuzda 10,4 milyar dolar ile beklentilerin altında artış gösterdi.

Buna göre, ülkede tüketici kredileri, temmuzda bir önceki aya göre 10,4 milyar dolar artarak 4 trilyon 984,7 milyar dolar hacme ulaştı.

Hazirandaki artış 17,85 milyar dolar

Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 16 milyar dolar artış yönündeydi. Tüketici kredilerinde hazirandaki artış 17,85 milyar dolar olmuştu.

Bu dönemde kredi kartı ve benzeri devir yapan krediler aylık bazda 9,7 milyar dolar, ev, otomobil ve öğrenci kredisi gibi devir yapmayan krediler 700 milyon dolar artış gösterdi.

Tüketici kredileri, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 2,5 artış kaydetti. Devir yapan krediler, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2, devir yapmayan krediler yüzde 0,2 yükseldi.