ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 400 bin varil artarak 455 milyon 100 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 150 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmedi ve 371 milyon 600 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 5 milyon varil arttı ve toplamda 239 milyon 600 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 225 bin varil azalışla 7 milyon 58 bin varile, ham petrol ihracatı günlük ortalama 592 bin varil azalışla 2 milyon 900 bin varile geriledi.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 28 Ocak-3 Şubat haftasında 101 bin varil artışla 12 milyon 752 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Şubat 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2023'te 12 milyon 490 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 650 bin varil olması bekleniyor.