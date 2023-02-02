Almanya'dan rekor düzeyde ihracat

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nin (Destatis) açıkladığı geçici verilere göre, ülkede mevsimsellik ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat geçen yıl 1 trilyon 564,1 milyar avro, ithalat da 1 trilyon 488,1 avro oldu.

Ülkenin mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracatı geçen yıl yüzde 14,3, ithalatı da yüksek enerji fiyatları nedeniyle yüzde 24,3 arttı.

2021'de 1 trilyon 368 milyar avro ihracat yaparak rekor kıran Almanya, geçen yıl da 1 trilyon 564,1 miyar avro ihracatta yeni rekora imza attı.

Destatis açıklamasında, 2022'deki dış ticaret fazlasının 2000'den bu yana en düşük fazla olduğu belirtilerek, "2021'de fazla 175,3 milyar avro oldu. Bu, 2022'deki dış ticaret fazlasının bir önceki yıla göre yarıdan fazla azaldığı anlamına geliyor." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'nın ihracatı aralık ayında beklenenden fazla düştü

Bu arada, yüksek enflasyon ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle piyasa belirsizliğinin Alman ekonomisi üzerinde baskı oluşturması sonucu Almanya'nın ihracatı, aralık ayında beklenenden fazla düştü.

Ülkenin ihracatı aralıkta bir önceki aya göre yüzde 6,3 düşerek 127,4 milyona geriledi. Aralık ihracatına ilişkin piyasa beklentisi, aylık bazda yüzde 3,3 azalması yönündeydi.

Aralıkta ABD'ye yapılan ihracat yüzde 10 düşerek 12,3 milyar avroya, Çin'e ihracat yüzde 14,2 gerileme ile 7,6 milyar avroya, İngiltere'ye yapılan ihracat da yüzde 24,3 azalışla 5,6 milyar avroya indi.

Alman hükümeti, 2023'te ihracatın küresel ekonomideki resesyon beklentisiyle yüzde 2,2 artmasını bekleniyor.