Astor Enerji halka arz sonuçları açıklandı

TEB Yatırım Menkul Değerler Astor Enerji’nin halka arz sonuçlarını açıkladı.

11-12-13 Ocak 2023 tarihleri arasında talep toplamanın gerçekleştiği belirtilen KAP duyurusunda halka arzda birim fiyatın 12,50 TL olarak belirlendiği ve ek satışa konu payların da dahil edildiği toplam 210 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışının gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamaya göre Astor Enerji'nin halka arz büyüklüğü 2,63 milyar TL olarak gerçekleşti.