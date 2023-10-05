Avrupa borsaları karışık seyirle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde yüzde 0,1 artarak 7.417 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 azalışla 6.987 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 artarak 9.111 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 27.370 puanda bulunuyor. Avro/dolar paritesi, yüzde 0,1 artışla 1,0510 seviyesinde seyrediyor.

Küresel piyasalarda, dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına ilişkin "soğuma" sinyalleri vermesinin ardından risk iştahı artarken, yarın ülkede açıklanacak istihdam raporunun, iş gücü piyasasına daha fazla ışık tutacağı ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlarda belirleyici olacağı öngörülüyor. Enflasyon ve resesyon ikileminin en çok görüldüğü bölge olarak öne çıkan Avrupa'da açıklanan veriler de karışık sinyaller vermeye devam ediyor.

Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,6 yükselirken, aynı dönemde perakende satışlar aylık yüzde 1,2 düşüşle beklentilerin altında kaldı. Analistler, bölge genelinde açıklanan hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin, beklentileri aşmasına rağmen Almanya'da hizmet sektörü PMI hariç, geri kalanın 50 seviyesinin altında kalmasının, bölgede ekonomik aktiviteye dair endişelerin devam etmesine neden olduğunu bildirdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, dün yaptığı konuşmada, "Gelecekteki kararlarımızı üç kritere bağlı hale getirdik; enflasyon görünümü, enflasyonun altında yatan dinamikler ve para politikası aktarımının gücü." ifadesini kullandı.

Lagarde, Banka'nın, temel faiz oranlarını yeterince uzun süre koruduğunda, enflasyonun orta vadeli hedeflerine zamanında dönmesi için önemli bir katkı sağlayacağını düşündüklerini söyledi.