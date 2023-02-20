Avrupa'da doğal gaz fiyatı havaların soğuyacağı endişesi ile yükseldi
Avrupa'da doğal gaz fiyatı, kışın son ayında hava sıcaklıklarının düşeceği yönünde ortaya konan tahminlerin ardından yükseldi.
Doğal gaz tüketiminin ilk tahminlerin altında kalmasının ve stokların doluluk oranının bir enerji krizinden kaçınmak için gerekli oranın üzerinde seyretmesinin etkisiyle gaz fiyatı Cuma günü Hollanda TTF'de 18 aydır ilk kez 50 euro/MWh seviyesinin altına inmişti.
Bugün TTF'de Mart teslimi doğal gaz fiyatı yüzde 5,9 artarak 51,15 euro/MWH ve Nisan teslimi gaz fiyatı yüzde 2,91 artarak 51,35 euro/MWh seviyesini çıktı.
18 Şubat itiubariyle AB üyelerinin doğal gaz depolarında toplam doluk oranrı yüzde 64,11. Almanya'da doluluk oranı yüzde 71,58, Fransa'da yüzde 48,75 ve İtalya'da yüzde 63,49 seviyesinde.