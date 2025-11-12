Bakan Bolat: Ekimde 500 milyon dolar cari fazla bekliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari denge rakamlarını değerlendirdi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yıl sonu cari işlemler açığının 22,6 milyar dolar, milli gelire oranının ise yüzde 1,4 seviyesinde olmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Bolat, “Küresel ölçekte zayıf talep, ticaret gerilimleri ve bölgesel çatışmalara rağmen, Eylül ayında hem mal hem de hizmet ihracatı güçlü artışını sürdürmüş, cari işlemler dengesi istikrarını korumuştur” dedi.

İhracat hedefi aşıldı

Bakan Bolat, eylül itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının 390,7 milyar dolara ulaştığını, böylece yılın başında belirlenen hedefin aşıldığını vurguladı.

Bakan Bolat, “Eylül ayında yıllık ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 4,2 arttı. Ağustos ayında tüm zamanların en yüksek cari işlemler fazlasını verdik. Bu dayanıklı performansın sürdürülmesi için ihracatçılarımızı desteklemeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Sanayi üretimi üçüncü çeyrekte yüzde 5,1 arttı

Bolat, dış talepteki güçlenmenin üretim tarafına da olumlu yansıdığını belirterek, 2025’in üçüncü çeyreğinde sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 5,1 arttığını bildirdi.

Cari dengede istikrar korunuyor

Bakan Bolat, 2025’in ilk dokuz ayında cari işlemler açığının 14,9 milyar dolar, yıllıklandırılmış açığın ise 20,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.