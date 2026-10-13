Bakan Şimşek'ten cari açık değerlendirmesi: 26 yıllık faturaya dikkat çekti

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB tarafından açıklanan Ağustos 2026 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Türkiye'nin ağustos ayında 4,1 milyar dolar cari fazla verdiğini belirten Şimşek, yıllıklandırılmış cari açığın ise 42,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerinin güçlü seyrinin cari dengeyi desteklediğini kaydeden Şimşek, "Mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ağustos ayında 4,1 milyar dolar cari fazla verdik; yıllıklandırılmış cari açık 42,1 milyar dolar gerçekleşti. Mal ihracatındaki artış ve hizmet gelirlerindeki dirençli görünümün katkısıyla cari açığın yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz. Küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde, çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor. Son 26 yılda enerji ithalatına ödenen 1,1 trilyon dolar, aynı dönemdeki toplam cari açığın 1,6 katına, mevcut brüt dış borç stokunun 2 katına karşılık gelmektedir. Bu tablo, yeşil dönüşümün ülkemiz için stratejik önemini ortaya koymaktadır. Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımların, orta ve uzun vadede küresel fiyat şoklarına karşı dayanıklılığımızı artırmasını ve cari dengeye katkı sağlamasını bekliyoruz. Serbest ticaret anlaşmalarıyla pazar erişimimizi genişletmeye; sağlık turizmi, müteahhitlik, yazılım, eğitim, mühendislik ve tasarım gibi hizmet ihracatı alanlarında rekabet gücümüzü daha da artırmaya ve ihracatta katma değeri yükseltmeye yönelik politikalarımızı sürdürüyoruz. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 13, 2026

Enerji arz güvenliğine dikkat çekti

Küresel enerji piyasalarında arz risklerinin arttığına işaret eden Şimşek, Türkiye'nin enerji tedarikinde çeşitlendirmeye gitmesinin ve mevcut altyapısının önemine vurgu yaptı.

Şimşek, "Küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bu dönemde, çeşitlendirilmiş tedarik kaynaklarımız ve güçlü altyapımız enerji arz güvenliğimizi destekliyor." ifadelerini kullandı.

Enerji ithalatına 26 yılda 1,1 trilyon dolar

Türkiye'nin enerji ithalatı için yaptığı harcamaların büyüklüğüne dikkat çeken Şimşek, son 26 yılda enerji ithalatına toplam 1,1 trilyon dolar ödendiğini duyurdu.

Söz konusu tutarın aynı dönemde oluşan toplam cari açığın 1,6 katına, mevcut brüt dış borç stokunun ise 2 katına karşılık geldiğini belirten Şimşek, bu verilerin yeşil dönüşümün Türkiye açısından taşıdığı stratejik önemi ortaya koyduğunu ifade etti.

Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik politikaların önemini vurgulayan Şimşek, "Enerjide dışa bağımlılığı azaltacak adımların, orta ve uzun vadede küresel fiyat şoklarına karşı dayanıklılığımızı artırmasını ve cari dengeye katkı sağlamasını bekliyoruz." dedi.

Hizmet ihracatında rekabet gücü artırılacak

Dış ticarette pazar çeşitliliğinin artırılması ve katma değerli ihracatın geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Şimşek, serbest ticaret anlaşmalarıyla yeni pazarlara erişimin genişletilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Şimşek, "Serbest ticaret anlaşmalarıyla pazar erişimimizi genişletmeye; sağlık turizmi, müteahhitlik, yazılım, eğitim, mühendislik ve tasarım gibi hizmet ihracatı alanlarında rekabet gücümüzü daha da artırmaya ve ihracatta katma değeri yükseltmeye yönelik politikalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.