Buğday, soya ve mısır fiyatlarında artış

Buğday fiyatları kuzey yarım küredeki hasatların ardından yüksek miktarda arzın etkisiyle kaydettiği kayıpların bir kısmını toparlayarak yükselirken, soya fasulyesi fiyatları da arttı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan mısır vadeli kontratları seans başında Aralık 2020'den bu yana en düşük seviye olan 4.73 dolar/bushel yani 186.2 dolar/ton seviyesini görmesinin ardından %0.3 artışla 4.77 dolar/bushel, yani 187.8 dolar/ton seviyesine çıktı.

Soya fasulyesi %0.6 yükselerek 13.13 dolar/bushel yani 482.4 dolar/ton seviyesine çıktı.

Buğday seans başında 5.91 dolar/bushel yani 217.7 dolar/ton ile 31 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra %0.2 yükselerek 6.24 dolar/bushel yani 229.3 dolar/ton seviyesine çıktı.