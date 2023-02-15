Bütçe 2023'e açıkla başladı
Merkezi yönetim bütçesi gelirleri ocakta 289 milyar 78 milyon lira, giderleri ise 321 milyar 320 milyon lira olarak hesaplandı. Bütçe, ocakta 32 milyar 243 milyon lira açık verdi.
Haber Merkezi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.
Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,2 artarak 289 milyar 78 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 120,1 artışla 321 milyar 320 milyon lira olarak kaydedildi.
Bütçe, ocakta 32 milyar 243 milyon lira açık verdi.