Bütçe 2023'e açıkla başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,2 artarak 289 milyar 78 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 120,1 artışla 321 milyar 320 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, ocakta 32 milyar 243 milyon lira açık verdi.