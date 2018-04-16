Bütçe martta 20,2 milyar TL açık verdi

16 Nisan 2018

ANKARA (DÜNYA) - Merkezi bütçe açığı, Mart 2018’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 222 milyon TL açık verdi. Mart ayı itibariyle, aynı döneme göre bütçe gelirleri yüzde 23,4 oranında artarak 48,2 milyar TL; yine aynı dönem itibariyle bütçe giderleri ise yüzde 16,8 oranında artarak 68,4 milyar TL oldu. Mart ayında merkezi yönetim bütçesi martta 20,2 milyar TL açık verdi. Mart ayı itibariyle faiz dışı açık verildi ve açık 10,6 milyar TL oldu. Bir önceki yılın aynı ayında da faiz dışı açık verilmişti. Öte yandan ilk çeyrek sonuçları itibariyle vergi gelirlerinin yüksek oranlı arttığını belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçe vergi geliri hedefinin aşılacağını belirtti.

Mart ayında gelirler içinde vergi gelirleri yüzde 24,2 oranında yükselerek 41 milyar 250 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinde dahilde alınan KDV bir önceki yılın ayın ayına göre yüzde 89,1 oranında artarak 3 milyar 359 milyon TL oldu. İthalde alınan KDV yüzde 32,2 oranında yükselerek 10 milyar 680 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. ÖTV ise ortalama artışa yakın düzeyde yüzde 22,4 oranında artarak 10 milyar 326 milyon TL düzeyine çıktı.

Maliye Bakanı Ağbal: Vergi gelir hedefi aşılacak

Bütçe gerçekleşmelerine yönelik yazılı bir açıklama yapan Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ocak-Mart döneminde vergi gelirlerindeki artışa işaret ederek, “Vergi gelirlerindeki artışta özellikle gelir ve kurumlar vergisi, ÖTV ve KDV kalemleri etki etmiştir. Ayrıca tahakkuk tahsilat oranlarında artış sağlanması da gelirlerimizin artışında olumlu katkı sağlamıştır. Yaşanan olumlu gelişmeler vergi gelirlerinin OVP’de öngörülen gelir hedefinin üzerinde gerçekleşeceğine işaret etmektedir” dedi.

Ağbal, vergi borç yapılandırma taksitlerine atıfta bulunarak, borcunu yapılandıran mükelleflerin uyumunun yüksek olduğunu, Mart ayında 1,7 milyar TL, yılbaşından itibaren ise 4 milyar TL bu kapsamda gelir elde edildiğini belirtti. Ağbal, yılın tamamı için hedeflenen yapılandırma gelirinin 3 ayda toplandığını da açıkladı. Ağbal, “Önümüzdeki aylarda mali disiplini kararlılıkla uygulamaya devam ederek OVP hedefleri içinde kalıp yılsonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstermeye devam edeceğiz” görüşünü vurguladı.

İlk çeyrek bütçe açığı yüzde 20.4 milyar TL

Ocak-Mart dönemini kapsayan yılın ilk çeyreğinde bütçe açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 oranında artarak 20 milyar 423 milyon TL düzeyine çıktı. İlk çeyrek itibariyle yıl sonu 65.9 milyar TL olarak hedeflenen açığın yüzde 31’i gerçekleşmiş oldu.

2018 ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre bütçe gelirleri yüzde 15,7 oranında artarak 167,4 milyar TL, bütçe giderleri ise yüzde 17,7 oranında artarak 187,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde gelirler içinde vergi gelirleri yüzde 19,9 oranında artarak 145,8 milyar TL oldu.