Dış ticaret açığı 2018'de yüzde 28.4 azaldı

31 Ocak 2019

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2018 yılına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, ihracat geçen yıl, 2017'ye göre yüzde 7 artarak 156 milyar 993 milyon dolardan 168 milyar 23 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat yüzde 4,6 düşüşle 233 milyar 800 milyon dolardan 223 milyar 39 milyon dolara indi.

Dış ticaret açığı ise yüzde 28,4 düşüşle 76 milyar 807 milyon dolardan 55 milyar 16 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017'de yüzde 67,1 iken geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 75,3'e çıktı.

Aralık ayı gerçekleşmeleri

2018 yılı Aralık ayında ise; ihracat 2017'nin aynı ayına göre yüzde 0,2 artarak 13 milyar 879 milyon dolar, ithalat yüzde 28,3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar oldu.

Aralık ayında dış ticaret açığı yüzde 71,1 azalarak 2 milyar 674 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da 2017 Aralık'ta yüzde 60 iken, 2018 Aralık'ta yüzde 83,8'e yükseldi.

Söz konusu ayda Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 artarak 6 milyar 550 milyon dolar oldu. AB'nin ihracattaki payı yüzde 47,1'den yüzde 47,2'ye yükseldi.

Almanya'ya yapılan ihracat Aralık'ta 1 milyar 205 milyon dolar olurken, bu ülkeyi 893 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 741 milyon dolar ile İtalya ve 712 milyon dolar ile Irak takip etti.

Rusya'dan yapılan ithalat, 2018 yılı Aralık ayında 1 milyar 786 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 720 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 292 milyon dolar ile Çin ve 997 milyon dolar ile ABD izledi.