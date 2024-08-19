DİSK-AR: 2. çeyrekte geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyon 890 bin

DİSK-AR işsizlik ve istihdamın görünümü 2024 2. çeyrek raporunu yayımladı.

Rapora göre resmi istihdam oranı yüzde 49,6 iken kati oranı yüzde 34,6 oldu. Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 27,3 iken, her 5 kadından yalnızca 1'inin kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda olduğu, 2. çeyrekte geniş tanımlı işsiz sayısının 10 milyon 890 bin olduğu belirtildi.

Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 32,5 iken KATİ oranı yüzde 20 ve erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 67 olarak açıklanmışken KATİ oranı yüzde 49,5 olarak hesaplandı.

DİSK-AR tarafından yapılan KATİ hesaplamasıyla çalışma çağındaki (15+ yaş) 65,9 milyon kişinin sadece 22,8 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdam (KATİ) kapsamında çalıştığı ortaya çıktı. Çalışma çağındaki 33,3 milyon kadının sadece 6,7 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istidamda (KATİ), çalışma çağındaki 32,6 milyon erkeğin ise 16,1 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda yer alıyor. DİSK-AR’a göre bu durum nispeten nitelikli istihdamın düşüklüğünü ortaya koyuyor.

Genç işsizliği 10 puan arttı

Gençlerde işsizlik oranlarının genel işsizlik oranlarından daha yüksek seyrettiğini bildiren DİSK-AR, “AK Parti döneminde gençlerde işsizlik vahim bir hal aldı. 2002 3. çeyreğinden bu yana gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26'dan yüzde 36'yı aştı. AK Parti döneminde geniş tanımlı genç işsizliği 10,1 puan yükseldi. AK Parti döneminde gençler iş bulma ümidini kaybettiler ve iş aramaktan vazgeçtiler” dedi.