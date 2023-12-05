En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Tüketici enflasyonu, temmuz-kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde yüzde 33.66 gerçekleşti.

Memur ve memur emeklilerinin maaşına temmuz ayında refah payı ve seyyanen ödemeler hariç yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Bu hesaba göre, memur ve emeklilerinin son 5 aylık dönemde yüzde 26.09 oranında enflasyon farkı alacağı oluştu. Yılbaşında verilecek net zam için şimdi aralık enflasyonu bekleniyor. Aralık enflasyonunun yüzde 3 civarında gerçekleşmesi halinde, memur ve emeklisinin enflasyon farkı alacağı yüzde 29.88’e çıkacak. Yüzde 15’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yılbaşında kümülatif zam yüzde 49.36’ya ulaşacak. Böylece en düşük memur maaşı 32 bin 865 TL, en düşük memur emekli aylığı da 12 bin 930 lira civarında oluşacak.

Emekli aylığı ne kadar olacak?

Sözcü’de yer alan habere göre toplu sözleşme zammı verilmeyen işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise sadece geçmiş 6 aylık enflasyon kadar zam yapılıyor. Aralık ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 3 gerçekleşirse, yılın başında söz konusu emeklilere 37.67 zam yapılacak. En düşük 7 bin 500 lira olan emekli aylığı da ilave zam yapılması halinde 10 bin 325 lirada kalacak.

Asgari ücret15.697 lira

Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Asgari ücret doğrudan enflasyon oranında artırılmıyor ancak pazarlık görüşmelerinde enflasyon oranları zamda yön verici oluyor. Son 5 ayda yüzde 33.66 gerçekleşen enflasyonun 6 aylık dönemi yüzde 37-38 civarında kapatması bekleniyor. Bu da asgari ücretin 15.697 liranın altında kalmayacağına işaret ediyor. Seçim ile birlikte zammın da yıllık belirlenecek olması nedeniyle zam oranın yüzde 50’leri bulabileceği de konuşuluyor.