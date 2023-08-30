Enerji ithalatına ödenen fatura yüzde 35,2 azaldı

Bu tutarın 5 milyar 17 milyon 934 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar” oluşturdu. Geçen yıl temmuz ayında bu rakam 7 milyar 746 milyon 137 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 35,2 azaldı.

En fazla gazı Azerbaycan’dan aldık

Bu arada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun haziran ayına ilişkin “Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu”na göre, ithalatın yaklaşık 1 milyar 870 milyon 38 bin metreküpü boru hatlarıyla, 462 milyon 4 bin metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri aracılığıyla yapıldı.

Boru hatlarıyla doğal gaz ithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 42,9, LNG ithalatı yüzde 17,7 azaldı. Toplam doğal gaz ithalatı da bu dönemde yüzde 39,2 azalarak yaklaşık 2 milyar 332 milyon 420 bin metreküp oldu. En fazla doğal gaz ithalatı haziranda 743 milyon 680 bin metreküple Azerbaycan’dan yapılırken, bu ülkeyi 707 milyon 520 bin metreküple Rusya ve 419 milyon metreküple İran takip etti.

Rusya’dan doğal gaz ithalatı yüzde 58,1, İran’dan ithalat yüzde 50,9 azalırken, Azerbaycan’dan yapılan doğal gaz ithalatı yaklaşık yüzde 2 arttı. Söz konusu dönemde ülkede doğal gaz tüketimi yüzde 15,5 azalarak yaklaşık 2 milyar 571 milyon metreküp oldu. Sanayi sektörünün doğal gaz tüketimi yüzde 20,3 düşüşle yaklaşık 911 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

LPG ithalatı haziranda yıllık bazda %28,7 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun haziran ayına ilişkin “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu”na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinceLPGithalatı yapılan ülkeler, Cezayir, ABD, Rusya, Kazakistan, İspanya, Nijerya ve Mısır oldu. LPGithalatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,7 artarak 385 bin 544 ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılanLPGihracatı ise yüzde 50,8 azalarak 15 bin 370 tona geriledi. İhracat, Lübnan, Romanya, KKTC, Bulgaristan, Türkiye serbest bölgeleri ve Seyşeller'e yapıldı.