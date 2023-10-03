"Enflasyonda katılık yüksek"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Eylülde TÜFE yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53'e yükseldi. Enflasyonda haziran ayından bu yana görülen yükseliş sürerken, ekonomistler ve piyasa uzmanlarından ilk yorumlar da geldi. Sagam Strateji Danışmanlık Kurucusu Murat Sağman sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Enflasyon verileri piyasa beklentisine yakın geldi. TÜİK Eylül Tüfe’yi aylık yüzde 4,75 olarak açıkladı. Yıllık enflasyon yüzde 61,53’e yükseldi. Enflasyon geçmiş aylara göre azalsa da yükselmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Enflasyondaki katılık yüksek

Ekonomist Burcu Aydın Özüdoğru da , "Tüketici fiyatlarında artış hizmetler sektörü kaynaklı oldu. Enerji, gıda, tütün ve altın hariç TÜFE %5,3 arttı Bu; enflasyondaki katılığın yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.

Ömer Rıfat Gencal da, "Seçim sonrası Haziran - Eylül arası cebinizden çalınan %25.11.. Yıllık %61.59 Politika Faizi %30 Gıdada dünyada fiyatlar düşerken bizde %75'in üzerinde artıyor.. Artık bekleneni değil şimdiyi telafi etme zamanıdır. "Enflasyon bütün kötülüklerin anasıdır" ifadelerini kullandı.

Ekonomi yorumcusu Serdar Pazı ise "%5 altı aylık enflasyon Spesifik olalım %4.75 Sizin harcamalarınızdaki artışı açıklıyor mu?" diye yazdı.