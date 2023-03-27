Euro Bölgesi'nde ivme kaybı sürüyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), şubat ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık değişimlerini yayımladı.

Buna göre, ocakta yıllık bazda yüzde 6,1 büyüyen şirket kredileri, geçen ay yüzde 5,7 artış kaydetti. Ocakta yüzde 3,6 artan tüketici kredileri, geçen ay da yüzde 3,2 büyüdü.

Şubatta M3 para arzı, yıllık bazda yüzde 2,9 arttı. Yüzde 3,2 olan beklentilerin altında kalan M3 para arzı, ocakta yüzde 3,5 artış kaydetmişti. M3 para arzındaki yavaş büyüme, gelecekte enflasyonun artış hızının yavaşlayabileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Birkaç ay içinde ana faiz oranlarını 6 kez artıran ECB'nin finansal piyasalarda belirleyici olan mevduat faiz oranı, şu anda yüzde 3,5 seviyesinde bulunuyor.