Euro cinsinden CDS'ler düşüyor
Euro cinsinden kredileri temerrüde karşı sigortalayan euro kredi temerrüt swaplarının (CDS) maliyeti, yatırımcıların risk iştahının merkez bankalarının faiz indirimlerine yönelik iyimserlikle artmasıyla düşüyor.
Bununla birlikte, Rusya ve Ukrayna ile Orta Doğu'daki jeopolitik çatışmalar olumlu havayı azalttı.
IG analistleri, “ABD'nin yaklaşan faiz indirimlerine ilişkin iyimserlik, gelişen jeopolitik gerilimlere ilişkin belirsizlikle hafifledi” değerlendirmesini yaptılar.
S&P Global Market Intelligence verilerine göre, Euro yüksek getirili kredi temerrüt swaplarını takip eden iTraxx Europe Crossover endeksi 1 baz puan düşüşle 285bps'ye gerilerken, Euro yatırım sınıfı CDS'leri takip eden iTraxx Europe Main endeksi 52bps'de sabit kaldı.