Eylül enflasyonu salı günü açıklanacak

3 Ekim Salı günü açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileri, yılın dokuzuncu aylık enflasyon sonuçlarını oluşturacak.

Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 9,09 artış göstermiş, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 58,94 olarak kaydedilmişti.

Eylül ayı enflasyon verilerine yönelik yapılan beklenti anketine göre, 12 ekonomistin katılımıyla gerçekleşen ankette, ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 olarak belirlendi. Katılan ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon tahminleri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında değişti.

Eylül ayı enflasyon verilerinin ortalamasına göre, geçen ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun bu ay yüzde 61,91'e yükselmesi tahmin ediliyor. Ekonomistlerin 2023 yıl sonu enflasyon beklentisi ise Eylül ayında yüzde 65,50 olarak belirlendi.